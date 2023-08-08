Emeklinin cebini rahatlatan ödeme SGK'dan! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatıyor

Günümüzde birçok insan promosyonları takip ediyor. Emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kampanyalar kapsamında bazı imtiyazlı ödemeler yapılmaktadır. Kamu bankalarının nakit destek ödemelerinde yine öncülüğü emekliler oldu. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT, HALKBANK VE VAKIFBANK'TAN EMEKLİ VATANDAŞLAR HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA. EMEKLİ OLAN HERKES BAKSIN

Emekli vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için kredi arıyor. Kamu bankalarının emekli vatandaşlara kredi sağlayacağı biliniyor. Detaylar burada...

Emekli vatandaşlar aldıkları maaşın kendilerine yetmediğini savunarak devletten zam istemeye devam ediyor. Hükümet ayrıca kamu bankalarına bu süreçte emeklilere her türlü hizmeti sağlama olanağı veriyor. Emekli vatandaşlar için kamu bankalarından flaş bir hareket geldi.

Devlet, kamu bankaları aracılığıyla özel teşvik, destek ve paketler sağlamaktadır. Emekli maaşı zammı emekliler için az bulunurken, kamu bankaları acil nakit ihtiyacı olan emeklilere destek sağlıyor. Özellikle kamu bankalarından emekli maaşı alan emekliler 70.000 TL'ye kadar olan kredilerden rahatlıkla yararlanabilecek.

KAMU BANKALARINDAN EMEKLİ VATANDAŞLARA 70 BİN TL KREDİ FIRSATI

Emekli promosyonu kapsamında diğer bankalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak merkez olan kamu bankaları: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank emeklileri rahatsız etmiyor ve 70 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Emeklinin kredi notu ve ödeme alışkanlıklarına göre 70.000 TL'nin üzerinde kredi kullandırılabilmektedir.

70.000 TL'lik kredinin geri ödemesi 24 ay uzatılabiliyor. Faiz oranları özel bankalara göre daha düşüktür. 70.000 TL borç aldığınızda yaklaşık 110.000 TL ve 120.000 TL geri ödenir. Özel bankalar enflasyon ortamında kredi faizlerini yüzde 5,5'lere kadar yükseltirken, kamu bankaları da emeklilere özel kredi vererek onları mağdur etmemeye çalışıyor. Özel bankalarda 70.000 TL kredi faiz oranı %100'e kadar çıkabilmektedir.

Enflasyon nedeniyle faizler yükseliyor, BDDK kısıtlamaları devam ettikçe insanlar emekli olsun olmasın faizlerin inip inmeyeceğini bekliyor ama ihtiyaç kredisi faizleri her geçen gün yükseliyor.

Emeklilerin ihtiyaç duymaları halinde kamu bankalarından 70.000 TL'ye kadar borçlanabilmeleri, gelecekteki faiz oranlarına göre avantaj olarak görülüyor. 50.000 TL'ye kadar olan 36 ay vadeli emekli kredileri için en fazla 24 ay vade verilebilir. Emekli maaşınızı kamu bankaları Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan alıyorsanız işiniz daha da kolaylaşıyor. Daha hızlı krediler, emekli maaşınızdan doğrudan borçlandırılarak verilir.

Emeklilerin kredi alabilmesi için belirli yaş kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir şüpheniz varsa, çalıştığınız bankayı veya kamu bankalarından birini arayarak öğrenebilirsiniz.