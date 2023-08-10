Emeklinin çilesini bitirecek zam müjdesi geldi! Emeklinin gözü kulağı o tarihte

Emeklilere müjde. Gece yarısı ajansa bir haber bülteni ulaştı. Emekliyi refaha çıkaeak açıklama geldi. Zam haberi, Temmuz ayı zamlarıyla sarsılan emeklilerin yüreğini bir nebze de olsa rahatlattı. Emekliler resmen sevinecek. Emeklilere ek maaş artışları için tarih verildi. Emekli maaşınız tam bir hafta içinde yenilenecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanma kararı aldı. Milyonlarca emeklinin maaşları değişmek üzere. İşte emekli maaşı zamlarındaki son gelişmeler..

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi. Uzun süredir maaş zammı bekleyen emekliler karardan memnun kalacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşları güncellendi. Bunun dışında Ocak ayını beklemek için bir sebep yok. Tam bir hafta sonra yeni bir emeklilik zammı yapılacak. Kurumların burada hiçbir rolü yoktur. Tüm emekliler cepten harcama yapma imkanına sahiptir. Gece yarısı milyonlarca emekli için yeni maaş zamları açıklandı. Kurumlar için emeklilik zamlarına ilişkin son gelişmeler için haberimizi okuyun...





Ek emeklilik zamları var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon üzerinden 5 puan sosyal yardım yapılırken SGK'da 16 milyon emeklinin maaşına 5 puan zam yapıldı. Emekliler maaş artışlarından memnun değil. Son birkaç gündür, ek emekli maaşı artışları için artan beklentiler var. Nedeni ise son zamanlarda iğneden ipliğe kadar her şeyin artması. Alım gücü düşüyor ve enflasyon giderek artıyor. Bu durumda emekli ek maaş zammı istiyor.

"Gece geç saatlerde ajanlara son dakika olarak verildi"

Gece yarısı 16 milyon kişinin emekli maaşlarına zam yapılmasını beklediğine dair yetkililere son dakika haberi geldi. Emeklilik ekranı tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan toplu pazarlıktan müjdeli haber geldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin düzenlemeler sona erdi. Görünüşe göre her iki taraf da bir anlaşmaya çok yakın..

Memur sen, geçtiğimiz günlerde taleplerini açıklayarak emekliler ve memurların maaşlarına yüzde 110 zam yapılması çağrısında bulundu. Memurlar ve emekliler arasındaki toplu pazarlık önümüzdeki hafta tamamlanacak. Son gelişmeler çok yakında kamuoyuna duyurulacaktır. Müzakereler sonucunda memur ve emeklilere ek maaş zamlarının yanı sıra kira sübvansiyonları, sosyal yardımlar ve daha birçok olanak sağlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni bir açıklama yapması bekleniyor.