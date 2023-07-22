Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya başladı! Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara müjde: Geri ödemesiz para verilecek

Emekliler en avantajlı promosyon ödemesi yapan bankayı merakla araştırıyor. Bankalar güncel tutarlarını duyururken ING Bank yüzleri güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

ING Bank tarafından bildirilen son haberlere göre emekli promosyon tutarları yükseltildi. Banka 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan müşterilere 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.





Promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Promosyondan faydalanmak için ek bir ürün şartı yoktur. Kampanyadan faydalanmak için 31 Temmuz tarihine kadar emekli maaşının bankaya taşınması gerekmektedir. Maaş taşıma işlemleri telefon bankacılığı ve telefon şubesi üzerinden yapılabilmektedir.