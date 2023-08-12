Emeklinin cüzdanını kabartacak ödeme müjdelendi! Başvuranlara en az 4500 TL nakit desteği

Özel ve kamu bankaları tarafından emeklilere yönelik banka promosyonları revize edilerek yeni rakamlar yayınladı.

Ziraat Bankası Promosyon Kampanyası

Ziraat Bankası'nın SGK 'dan emekli müşterilerine sunduğu kampanyada emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası'nda açılan hesaptan alan müşterilerine aşağıdaki özel kampanyaları sunmaktadır.

3.500 TL altındaki emekliler için 3.000 TL;

3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki emekliler için 3.500 TL;

7.500 TL'den 10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar için 4.500 TL;

10.000 TL üzeri emekliler için 5.000 TL.





ING Bankası Promosyon Kampanyası

ING Bank, SGK Emekliliklerini ING Bank'a devreden emeklilere özel fırsatlar sunmaktadır. Maaşa bağlı olarak ek koşulsuz 8.500 Türk Lirasına kadar nakit promosyon verilecektir. Otomatik fatura talimatını veren müşterilerine ayrıca 1.500TL'ye varan ekstra nakit promosyonu, u iki kampanya ile toplamda 10.000 TL'ye varan nakit ödeme yapılacaktır.

Vakıfbank Promosyon Kampanyası

Vakıfbank, emekli maaşınıza bağlı olarak aşağıdaki özel kampanyaları sunar:

3.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3.000 TL,

3.500 ile 7.500 TL arasında maaşı olanlara 3.500 TL,

7.500 ile 10.000 TL arasında maaşı olanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 5.000 TL ödeme sağlanacaktır.

Garanti BBVA Promosyon Kampanyası

Emekli maaşına bağlı olarak Galanti BBVA aşağıdaki özel teklifleri sunar:

2023 yılında maaşı 3.500 TL ve altında olan emekliler için 4.500 TL;

3.500-7.500 TL arası emekliler için 5.250 TL;

7.500-10.000 TL arası geliri olan emekliler için 6.750 TL;

10.000 TL ve üzeri maaşı olan emekliler için 7.500 TL.

"Emekliler için promosyon teklifi"

Emekliler, bankaların hazırladığı bu özel kampanyalara göre seçim yapabiliyor. Ancak herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bankanın resmi duyurularını kontrol etmeniz ve ihtiyacınız olan bilgileri almanız önemlidir.

Emekliler, promosyon şartlarını dikkatlice incelemeli ve aynı zamanda kendileri için en uygun teklifi seçmelidir. Hangi bankaların özel teklifler sunduğu, hangi koşullar, ödeme tarihleri ​​vb. emeklilik planı seçerken dikkate alınması gereken faktörlerdir. Bu, emeklilerin en alakalı ve avantajlı promosyon tekliflerini değerlendirmelerine olanak tanır.

Ağustos ayı için yeniden güncellenen banka promosyonları, emekli ikramiyeleri ve promosyonlar hakkında daha çok bilgi alabilmek için ilgili bankanın resmi internet sitesini veya şubesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu, emeklilerin kendilerine en uygun promosyon tekliflerini seçerek finansal avantajlar elde etmelerini sağlar.