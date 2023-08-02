Emeklinin de çalışanın da maaşı eridi! 6 ay çalışana 5 aylık maaş şoku çileden çıkaracak!

Enflasyondaki bu keskin yükseliş, emeklilerin, memurların ve işçilerin ücretlerinden daha hızlı gerçekleşiyor. Bu durum, istikrarlı bir gelire sahip olanların satın alma gücünü de önemli ölçüde azaltmaktadır. Enflasyonla mücadele, özellikle bu grupların işleri giderek zorlaşmaktadır.

Zamlı Maaşlar Giderek Eriyor!

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan bir açıklamada 2023 yılsonu enflasyon tahminini %22,5'ten %58'e yükseldi. Bu durum ise ücret artışındaki artışın yavaşladığına işaret ediyor. Bu, işçilerin ve emeklilerin gelirlerinin önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. Ancak bazı ekonomistler enflasyonun %65'i geçebileceğine inanıyor ve bu öngörüleri iyimser buluyor.





Türkiye'nin mevcut ekonomi yönetimi nasıl bir çözüm bulabilir?

Pek çok iktisatçı, mevcut ekonomik yönetimin bu sorunları çözemeyeceğine inanıyor. Bu iktisatçılardan Profesör Seyfettin Gürsel, hükümetin vaatlerinin ve politika sonuçlarının halka fatura edildiğine dikkat çekiyor. Öte yandan Doç. Dr. Atılım Murat, yükselen enflasyonun emeklilerin geçici değerlendirmelerinin yapılmasına izin verebileceğini öne sürüyor.

Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 65'i geçebileceğini söylüyor. Yani yüzde 20'nin üzerine yüzde 15 eklemek 6 ayda yüzde 35'lik bir kayıp veriyor. Bu, geliri azalan çalışanlar, memurlar ve emekliler zaten maaş farkını yıl sonundan önce, yani maaşlarını almadan önceki altı ay içinde alacakları anlamına gelir.

Her ay alım gücü düşen işçi, memur ve emeklilerin yıl sonunu nasıl şekillendirdiğini görmek ilginç olacak.