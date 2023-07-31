Emeklinin maaş hesabı sil baştan! 7500 8000 TL'yi unutun: Bu rakam yüzleri güldürecek

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli sayılarındaki artışta Merkez Bankası'nın %58'lik yılsonu enflasyon tahmini belirleyici oldu. 6 aylık dönem içerisinde gerçekleşen enflasyon zammı alan SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zam oranı bu tahmine göre yüzde 31,92 olacak. Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği Ocak ayı zamları bu tahminin gündeminde. Peki, emeklilik planı için bir artış olabilir mi? İşte detaylar..

CEVDET YILMAZ'IN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Emekli maaşları konusunda Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilik maaşlarında yıl sonunda yeniden değerlendirme yapılacak" dedi.

Ocak ayında milyonlarca emeklinin artmasıyla ilgili şüpheler geldi. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde Ocak ayı yükselişi şekillendi. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon tahmini %58 oldu.

"Ocak ayı yüzde 31,92'ye yükseldi"

Bu tahminlere göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon %31,92 olacak.

Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki altı aylık döneme göre enflasyon artışı alan SSK ve Bağ-Kur'un Ocak ayı emekli maaşı artışı tahminen %31,92 olacak.

KESİN ARTIŞ 2024'TE

Ocak'ta yüzde 30 zam, Temmuz'da yüzde 25 zam uygulanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yıl daha da iyileştirmelerle zam zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilerle belirlenecek ve kesin artış 2024'te gerçekleşecek.

HERHANGİ BİR İYİLEŞME VAR MI?

Elbette kazanımlar bununla sınırlı kalmayacaktır. Ek iyileştirmeler de bildirilmiştir. Ocak artış oranına eklenecek olan çalışmaların tamamlanmasıyla ek yükseltmeler belirlenecektir. Ayrıca ek ödemeler dahil her zaman 7 bin 500 lira olan temel emekli maaşı ödemesi de çalışma kapsamında dikkate alınacaktır.

KÖK MAAŞA YANSITILACAK

Ocak ayında emekli sayısındaki artış asıl emekli maaşına yansıyacak. Artış yansıtıldığında, ücret ve ekleri belirlenen taban ücretten düşük olanlara yapılan ödemeler bu tutara eklenir. Yukarıdaki kişiler maaşlarını kendi maaş çeklerinden almaya başlayacaklar.

TABAN AYLIK DA YÜKSELDİ

Bu yıl Ocak ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur'un emekli maaşı artış oranı bir önceki 6 aylık enflasyon verileri olan %15,40'a yükseldi. Bu orana 14,60 puanlık iyileştirme eklenmesi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zammı %30'a yükseldi.

Ayrıca asgari emekli maaşı ödemesi 3 bin 500 TL'den 5 milyon 500 TL'ye çıkarıldı. Nisan ödeme döneminden itibaren temel aylık ödemede bir iyileştirme daha yapıldı, en düşük asgari ödeme 7 bin 500 TL olarak belirlendi.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Önümüzdeki ocak ayında ikinci altı aylık enflasyon oranı emeklilerde artış gösterecek. Tabii ki, yeniden doğma oranı daha fazla yükseltme ile artabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “En iyi kazanımları memur, işçi ve emekliler için bütçe koşullarını iyileştirerek elde ettik. Belki yıl sonunda emekliler ve memurlar için yeni bir değerlendirme yapılacak."

6 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 9.894,00 TL

Mevcut maaş: 7.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.025,92 TL

Mevcut maaş: 7.700,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.157,84 TL

Mevcut maaş: 7.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.289,76 TL

Mevcut maaş: 7.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.421,68 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.553,60 TL

Mevcut maaş: 8.100,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.685,52 TL

Mevcut maaş: 8.200,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.817,44 TL

Mevcut maaş: 8.300,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 10.949,36 TL

Mevcut maaş: 8.400,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.081,28 TL

Mevcut maaş: 8.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.213,20 TL

Mevcut maaş: 8.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.345,12 TL

Mevcut maaş: 8.700,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.477,04 TL

Mevcut maaş: 8.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.608,96 TL

Mevcut maaş: 8.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.740,88 TL

Mevcut maaş: 9.000,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.872,80 TL

Mevcut maaş: 9.050,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 11.938,76 TL

Mevcut maaş: 9.100,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.004,72 TL

Mevcut maaş: 9.200,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.136,64 TL

Mevcut maaş: 9.300,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.268,56 TL

Mevcut maaş: 9.400,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.400,48 TL

Mevcut maaş: 9.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.532,40 TL

Mevcut maaş: 9.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.664,32 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.796,24 TL

Mevcut maaş: 9.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 12.928,16 TL

Mevcut maaş: 9.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.060,08 TL

Mevcut maaş: 10.000,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.192,00 TL

Mevcut maaş: 10.100,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.323,92 TL

Mevcut maaş: 10.200,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.455,84 TL

Mevcut maaş: 10.300,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.587,76 TL

Mevcut maaş: 10.400,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.719,68 TL

Mevcut maaş: 10.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.851,60 TL

Mevcut maaş: 10.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 13.983,52 TL

Mevcut maaş: 10.700,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.115,44 TL

Mevcut maaş: 10.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.247,36 TL

Mevcut maaş: 10.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.379,28 TL

Mevcut maaş: 11.000,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.511,20 TL

Mevcut maaş: 11.100,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.643,12 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.775,04 TL

Mevcut maaş: 11.300,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 14.906,96 TL

Mevcut maaş: 11.400,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.038,88 TL

Mevcut maaş: 11.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.170,80 TL

Mevcut maaş: 11.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.302,72 TL

Mevcut maaş: 11.700,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.434,64 TL

Mevcut maaş: 11.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.566,56 TL

Mevcut maaş: 11.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.698,48 TL

Mevcut maaş: 12.000,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.830,40 TL

Mevcut maaş: 12.100,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 15.962,32 TL

Mevcut maaş: 12.200,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.094,24 TL

Mevcut maaş: 12.400,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.358,08 TL

Mevcut maaş: 12.500,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.490,00 TL

Mevcut maaş: 12.600,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.621,92 TL

Mevcut maaş: 12.700,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.753,84 TL

Mevcut maaş: 12.800,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 16.885,76 TL

Mevcut maaş: 12.900,00 TL

Yüzde 31,92 zamlı maaş: 17.017,68 TL