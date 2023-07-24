Emeklinin maaşından daha yüksek! O bankaya sözünü tutan tak diye 8500 TL ödeme alacak!

Garanti Bankası, emekli müşterilerini sevindiren özel promosyonlarla geliyor! 1000 TL bonus ve 7500 TL şartsız ödeme fırsatlarıyla yüzleri güldürüyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarının belirlenmesinin ardından bankanın sunduğu özel promosyonları merakla bekliyorlardı ve Garanti Bankası bu beklentilere en iyi şekilde cevap verdi. 2017 yılından bu yana, emekli müşterilere 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü karşılığında promosyon ödemeleri sunarak liderliğini sürdürüyor. İşte detaylar...





GARANTİ BANKASINDAN EMEKLİ MÜŞTERİLERİ İÇİN SEVİNDİREN HABER

Garanti Bankası, emekli vatandaşları memnun etmek için yüksek promosyon miktarlarıyla karşımızda! Emekli maaşlarına bağlı olarak değişen promosyon ödemeleriyle, emekli vatandaşların yüzünü güldürüyorlar. Maaşı 3500 TL ve altında olanlara 4500 TL, 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alanlara 5250 TL, 7500 TL ile 10000 TL arasında maaş alanlara 6750 TL ve 10000 TL ve üzeri maaş alanlara 7500 TL promosyon ödemesi sunuyorlar. İşte diğer ayrıntılar...





Ancak, sadece bu promosyonlarla sınırlı kalmıyorlar. Ek olarak, kredi kartı çıkarmanız durumunda 1000 TL ek ödeme fırsatı sunuyorlar. Bu, 500 TL'lik harcamaya denk gelen bir bonus fırsatıdır. Yani, emekli maaşınızı Garanti Bankası'ndan alırsanız, 7500 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra ekstra 1000 TL bonus fırsatından da yararlanma şansına sahip oluyorsunuz. Garanti Bankası'nın emekli vatandaşlara sunduğu promosyon ödemeleri 4500 TL ile 7500 TL arasında değişirken, ekstra bonus fırsatıyla birlikte toplamda 8500 TL'ye kadar promosyon alabiliyorsunuz. Bu cazip promosyonlar, emekli vatandaşlar için finansal anlamda büyük bir rahatlama sağlıyor.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası'ndan alarak bu avantajlı promosyon fırsatlarından hemen faydalanabilirsiniz. Fırsatları kaçırmamanız için başvurunuzu hemen yapmanızı tavsiye ediyoruz. Garanti Bankası'nın emekli müşterilere sunduğu bu özel promosyonlar, emeklilik hayatınıza keyif ve rahatlık katmak için önemli bir fırsat sunuyor. Finansal durumunuza daha fazla destek ve kazanç sağlamak isteyen emekli vatandaşlar için bu fırsatları kaçırmamak büyük bir önem taşıyor. Garanti Bankası'nın güvenilir hizmetleri ve cazip promosyonlarıyla emekli vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu fırsatları değerlendirerek emekli maaşınızı Garanti Bankası'ndan alabilir, finansal özgürlüğünüzü daha da artırabilirsiniz.