  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Emeklinin yüzü sonunda gülecek! 7500-8900-11.000 TL maaşı olana ilave ödeme geliyor

Emeklinin yüzü sonunda gülecek! 7500-8900-11.000 TL maaşı olana ilave ödeme geliyor

Yayınlanma:
Emeklinin yüzü sonunda gülecek! 7500-8900-11.000 TL maaşı olana ilave ödeme geliyor
Emeklilere müjdeli haber: Promosyon zamlarıyla 7500 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. İşte detaylar...

Emeklilere yönelik yapılan son promosyon zamlarıyla birlikte sevindirici bir gelişme yaşandı. Gece yarısı yapılan duyuruya göre, 7500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bu haber, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı ve maddi destek ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıktı.

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

1

Farklı bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyaları da dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların promosyon kampanyaları:

ING Bank, aylık gelire göre değişen tutarlarda emekliye özel promosyon sunuyor. 

Yapı Kredi Bankası ise SGK emekli aylığı taahhüdü verenlere 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.

İş Bankası, 2022 Kasım'ından 2023 Ağustos'una kadar emekli maaşını taşıyan veya tercih eden emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.

Akbank, SGK emekli maaşını bankadan alanlara 10.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Ziraat Bankası ve Denizbank da farklı gelir seviyelerine göre değişen promosyon imkanları sunuyor.

Garanti BBVA ise emekli maaşına göre ayrılan gruplara farklı tutarlarda promosyon ödemesi sağlamaktadır.

Ekonomi
Milyonlarca EYT'liye son dakika şoku! Bunu yapmayanlar tek kuruş maaş alamayacak
Milyonlarca EYT'liye son dakika şoku! Bunu yapmayanlar tek kuruş maaş alamayacak
PTT'den dar gelirliye 1000 TL sosyal yardım! Başvuru tarihini kaçıran üzülecek
PTT'den dar gelirliye 1000 TL sosyal yardım! Başvuru tarihini kaçıran üzülecek
Başvuran herkes bu parayı cebine koyacak! e-Devlet'ten başvurana yardım parası yağacak
Başvuran herkes bu parayı cebine koyacak! e-Devlet'ten başvurana yardım parası yağacak
Bu şartı sağlayan çalışanlara 5.320 TL ödeme yapılacak
Bu şartı sağlayan çalışanlara 5.320 TL ödeme yapılacak
Yeni yardım başvuruları başladı! Şarta uyanlara devletten 6.035 TL nakit yardımı yapılacak
Yeni yardım başvuruları başladı! Şarta uyanlara devletten 6.035 TL nakit yardımı yapılacak
Devlet yardımları hız kazandı! Başvuru formunu dolduran PTT'den 3.570 TL yardım alacak
Devlet yardımları hız kazandı! Başvuru formunu dolduran PTT'den 3.570 TL yardım alacak
Denizbank'ta hesabı olana talih kuşu kondu! Bunu yapanlar anında 6000 TL kazanacak
Denizbank'ta hesabı olana talih kuşu kondu! Bunu yapanlar anında 6000 TL kazanacak