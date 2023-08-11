Emeklinin yüzü sonunda gülecek! 7500-8900-11.000 TL maaşı olana ilave ödeme geliyor

Emeklilere yönelik yapılan son promosyon zamlarıyla birlikte sevindirici bir gelişme yaşandı. Gece yarısı yapılan duyuruya göre, 7500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bu haber, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı ve maddi destek ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıktı.



BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI





Farklı bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyaları da dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların promosyon kampanyaları:

ING Bank, aylık gelire göre değişen tutarlarda emekliye özel promosyon sunuyor.



Yapı Kredi Bankası ise SGK emekli aylığı taahhüdü verenlere 1 Ağustos 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.



İş Bankası, 2022 Kasım'ından 2023 Ağustos'una kadar emekli maaşını taşıyan veya tercih eden emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.



Akbank, SGK emekli maaşını bankadan alanlara 10.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Ziraat Bankası ve Denizbank da farklı gelir seviyelerine göre değişen promosyon imkanları sunuyor.



Garanti BBVA ise emekli maaşına göre ayrılan gruplara farklı tutarlarda promosyon ödemesi sağlamaktadır.

