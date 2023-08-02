Emekliye Ağustos piyangosu çıktı! Maaşlar bu aya özel 10.500 TL oldu: Başvurular patlıyor

Son dakika müjdesiyle emeklilere yapılan açıklamada, ek ödemelerin bu ay başlaması duyuruldu. Maaşlarına ek olarak 6500 ve 4000 TL'lik ödemeler alacak olan emekliler, hesaplarını kontrol etmeye çağrıldı. 7.500 TL ve üstü maaş alan emeklilere verilecek olan bu ek ödemeler, 1 Ağustos itibarıyla başladı ve emeklilere büyük bir rahatlama sağlayacak. Nakde sıkışan ve geçim zorlukları yaşayan 16 milyon kişi ve aileleri için bu ek ödemeler önemli bir destek olacak. Emeklilere yapılan bu müjdeli haberle birlikte, birçok emekli vatandaş sevinçle dolacak ve ek ödemelerin hesaplarına yatmasını bekleyecek. Bu ek ödemeler sayesinde emeklilere önemli bir nakit desteği sağlanacak ve hayatları kolaylaşacak. İşte detaylar...





EMEKLİLER İÇİN EK ÖDEME MÜJDESİ

Akbank, emekli vatandaşlar için nakit destek fırsatları sunuyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında 3 yıllık taahhüt vererek 7.000 TL promosyon kazanıyorlar ve ayrıca her ay ödül imkanıyla destekleniyorlar. Bu kampanya kapsamında toplamda 10.000 TL'ye kadar destek veriliyor. Ödemeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve emekli vatandaşlar bu ay içinde ödemeleri hesaplarına alabilecekler. Başvurular, şubelerden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu fırsat sayesinde emekli vatandaşlar, Akbank'ın avantajlı promosyon ve ödül imkanlarından yararlanarak maddi anlamda destekleniyorlar. Emeklilere sunulan bu kampanya, emekli vatandaşların maaş işlemlerini Akbank üzerinden yapmaları durumunda kazanabilecekleri ekstra avantajlarla dikkat çekiyor.