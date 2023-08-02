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Emekliye bayram sürprizi erken geldi! Yeni bayram ikramiyesini duyan 2024'ü iple çekecek

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Emekliye bayram sürprizi erken geldi! Yeni bayram ikramiyesini duyan 2024'ü iple çekecek
Bakanlık, emekliler ve memurlar için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Müzakereler bugün başlayacak ve ikramiye miktarına karar verilecek. Emekliler 4 bin 500 TL ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar..

Memur ve emeklilerin merakla beklediği toplu pazarlık bugün resmi olarak başlatılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün saat 14.00'te 2024 ve 2025 için belirlenecek oran artışlarının görüşülmesi için toplantı yapılacak. Toplantıya sendikaların taleplerini ilgiyle takip edecek olan Bakan Vedat İşhan da katılacak.

İkramiye Görüşmeleri Başladı

Emekliye bayram sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Memur Sen toplu iş sözleşmesi için bir teklif yayınladı. Bugün başlayan müzakerelerin programı şöyle:

1 Ağustos Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile sendika liderlerinin ilk toplantısı.

2-14 Ağustos: Hizmet sektörü gereksinimlerin tartışılması.

15 Ağustos: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın da katıldığı toplantıda kamu önergesi görüşülmesi.

16-20 Ağustos: Görüşmelerin ve müzakerelerin devam edilmesi.

21 Ağustos: Müzakerelerin bittiği gün.

22-29 Ağustos: Hakem kurulunun sürecinin başlatılacağı dönem.

Bu süreç içerisinde, hem memurların hem de memur emeklilerinin yaşamlarını doğrudan etkileyecek olan kararların çıkacağı değerlendiriliyor.

Ekonomi
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