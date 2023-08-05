Emekliye gece yarısı sürprizi geldi! Sadece 1 aylık çift maaş: 15 bin TL anında ödeniyor

Emekli vatandaşlara sevindirici bir haber geldi. 7.500 TL, 8.000 TL ve 9.000 TL gibi maaş alan emeklilere, %25 zamla birlikte 15.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Bu süper jest, son dakika duyurusuyla duyuruldu ve emeklilerin IBAN numaralarına yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Temmuz ayında açıklanan %25'lik zamın ardından bankalar, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. Toplamda 16 milyon emekli, ek ödeme miktarından faydalanabilecek. %25 zam alacak emeklilere verilecek promosyon tutarı 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu müjdeli haber, emekli vatandaşlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Emekliler, bu ek ödemeyle gelirlerine önemli bir destek alacaklar ve hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilecekler. Promosyonun emeklilerin hayat standartlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. İşte detaylar...





SSK BAĞ - KUR VE EYT EMEKLİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklileri için yapılan bu düzenleme, emeklilerin haklarına verilen değeri gösteriyor. Ek ödemenin artırılması, emekli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu süper jest, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor ve onların ekonomik olarak daha güvende olmasına katkı sağlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Emekli vatandaşlara yapılan bu sürpriz jest, onların haklarına verilen değeri gösteren olumlu bir adım olarak karşılanıyor. Ek ödemenin, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmesi ve maddi anlamda destek olması bekleniyor. Bu tür uygulamaların devam etmesi ve emeklilerin refah düzeyinin artırılması, toplumun genel refahına da olumlu etki edecektir.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zamın ardından bankalar, emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını güncelledi. Bu fırsatlar arasında çeşitli bankaların sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar bulunuyor.

Garanti BBVA, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye Finans, ING, TEB, İş Bankası, Şekerbank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Fibabanka, Denizbank, Akbank ve Albaraka Türk gibi bankalar, emekli maaşına göre farklı promosyonlar sunuyor. Bu promosyon miktarları şu şekildedir:

Garanti BBVA: 4.500 TL ile 7.500 TL arası maaş alan emeklilere, kredi kartı ile harcama yapana 500 TL bonus ekleniyor.

Vakıfbank, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası ve Denizbank: 3.000 TL ile 5.000 TL arası maaş alan emeklilere farklı promosyonlar sunuyor.

Türkiye Finans: 3.500 TL ile 7.500 TL arası maaş alan emeklilere, 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapanlara ekstra avantajlar sağlanıyor.

ING: 5.100 TL ile 8.500 TL arası maaş alan emeklilere, 1 fatura talimatı için 500 TL ekstra promosyon ve toplamda 1.500 TL sunuyor.

İş Bankası ve Fibabanka: 4.500 TL ile 7.500 TL arası maaş alan emeklilere farklı promosyonlar veriyor.

Kuveyt Türk ve QNB Finansbank: 4.800 TL ile 8.000 TL arası maaş alan emeklilere, kredi kartı ile harcama yapana ekstra avantajlar sunuyor.

Akbank: 4.200 TL ile 7.000 TL arası maaş alan emeklilere, kredi kartı ile harcama yapana 12 ay boyunca 3.000 TL chip para veriyor.

Albaraka Türk: 4.500 TL ile 6.500 TL arası maaş alan emeklilere, 2 fatura talimatına ekstra 500 TL ve emekli yakınını getirene her kişi için 500 TL, toplamda 3.000 TL promosyon sunuyor.

Emeklilere verilen promosyonların artması, emekli vatandaşların ekonomik durumlarına olumlu katkı sağlayacaktır. Bu fırsatlar, emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeye yardımcı olacak ve sosyal güvencelerini güçlendirecektir. Emeklilere sunulan bu avantajlar, bankaların emeklilere yönelik çeşitli kampanyaları ile rekabeti artırıyor ve emekli vatandaşların tercih edebileceği farklı seçenekler sunuyor. Bu tür fırsatların, emekli vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmesi ve onlara daha iyi bir gelecek sunması amaçlanmaktadır.