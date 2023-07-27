  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti

Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti

Yayınlanma:
Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti
Emekliler son dönemlerde maaşlarına seyyanen zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine son dakika bir açıklama yapıldı. Aktarılan son habere göre maaşlara yüzde 10 seyyanen zam yapılırsa, hesaplara ne kadar yatırılacağı belirtildi. İşte detaylar

Emekliler için sevindirici bir haber geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamada, maaşlara yüzde 10 oranında seyyanen zam yapılacağı duyuruldu. Bu zamla birlikte emekli maaşlarına ne kadar yatırılacağı da belirtilmiş oldu. Emekliler, son dönemde maaşlarına gelecek olan zamı merak ediyorlardı ve sonunda bu müjdeli haberin gelmesiyle rahat bir nefes aldılar. İşte detaylar....

eyt para maaş

TEMMUZ ZAMLARININ ARDINDAN EMEKLİLERİN MAAŞI ARTACAK!

Temmuz ayında yapılacak zamların ardından emeklilerin maaşlarında artış yaşanması bekleniyor. 2024-2025 yıllarında uygulanacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için tarih belirlendi ve emekliler bu süreci yakından takip ediyorlar. Özellikle seyyanen zamların maaşlara ek olarak verilmesini talep eden emekliler, bu konuda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte diğer ayrıntılar...

eyt para maaş

Ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme sürecinde memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki zamın yanı sıra 8.077 TL seyyanen ödeme kararı alınmıştı. Memur maaşlarına bu zam ve ödeme 15 Temmuz tarihinde yatırılmıştı. Şimdi ise emekli maaşlarındaki 14 günlük fark, seyyanen zam ve memur emeklilerinin Temmuz maaş farkları ödenecek. Bu ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Emekliler, yapılan zam ve seyyanen ödemeyle birlikte maaşlarında olumlu bir değişiklik yaşayacaklar. Yükselen enflasyon karşısında maaşlarının alım gücünü korumak ve daha iyi bir yaşam sürmek için emeklilerin bu tür zamlardan faydalanması önemli bir gelişmedir. Ay sonuna kadar yapılacak olan ödemelerle birlikte emekliler, maaşlarını artan tutarlarla alabilecek ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilecekler.

Ekonomi
Erken emeklilik piyangosu o kişilere çıktı! 10 yılla erken emeklilik bayram ettirecek
Erken emeklilik piyangosu o kişilere çıktı! 10 yılla erken emeklilik bayram ettirecek
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak
Cumhurbaşkanı yüreklere su serpen haberi verdi! Canlı yayında 3 ay müjdesi verildi!
Cumhurbaşkanı yüreklere su serpen haberi verdi! Canlı yayında 3 ay müjdesi verildi!
Maaşı yetmeyen emeklilere kallavi jest! Maaşa ek 9250 TL para tek sefere mahsus verilecek
Maaşı yetmeyen emeklilere kallavi jest! Maaşa ek 9250 TL para tek sefere mahsus verilecek
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir