Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti

Emekliler için sevindirici bir haber geldi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamada, maaşlara yüzde 10 oranında seyyanen zam yapılacağı duyuruldu. Bu zamla birlikte emekli maaşlarına ne kadar yatırılacağı da belirtilmiş oldu. Emekliler, son dönemde maaşlarına gelecek olan zamı merak ediyorlardı ve sonunda bu müjdeli haberin gelmesiyle rahat bir nefes aldılar. İşte detaylar....





TEMMUZ ZAMLARININ ARDINDAN EMEKLİLERİN MAAŞI ARTACAK!

Temmuz ayında yapılacak zamların ardından emeklilerin maaşlarında artış yaşanması bekleniyor. 2024-2025 yıllarında uygulanacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için tarih belirlendi ve emekliler bu süreci yakından takip ediyorlar. Özellikle seyyanen zamların maaşlara ek olarak verilmesini talep eden emekliler, bu konuda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte diğer ayrıntılar...





Ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme sürecinde memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki zamın yanı sıra 8.077 TL seyyanen ödeme kararı alınmıştı. Memur maaşlarına bu zam ve ödeme 15 Temmuz tarihinde yatırılmıştı. Şimdi ise emekli maaşlarındaki 14 günlük fark, seyyanen zam ve memur emeklilerinin Temmuz maaş farkları ödenecek. Bu ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Emekliler, yapılan zam ve seyyanen ödemeyle birlikte maaşlarında olumlu bir değişiklik yaşayacaklar. Yükselen enflasyon karşısında maaşlarının alım gücünü korumak ve daha iyi bir yaşam sürmek için emeklilerin bu tür zamlardan faydalanması önemli bir gelişmedir. Ay sonuna kadar yapılacak olan ödemelerle birlikte emekliler, maaşlarını artan tutarlarla alabilecek ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilecekler.