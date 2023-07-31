Emekliye halay çektirecek ek ödeme müjdesi! SSK ve Bağkur'lu IBAN'ındaki sürprize baksın!

Emeklilere yönelik müjdeli haber geldi! Temmuz ayında SSK ve BAĞKUR emeklilerine 1.975 TL ekstra ödeme yapılacak. Bu jest kapsamında milyonlarca emekliye 1945 TL ek ödeme, IBAN üzerinden hızlıca yatırılacak. Emekliler, bu ek ödeme sayesinde ekonomik olarak rahat bir nefes alacak ve mali durumlarında bir iyileşme yaşayacaklar. Bu güzel haber, emekliler arasında büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılanıyor. İlgili kurumlar tarafından yapılan duyurularla emeklilere sunulan bu destek, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve sosyal refahlarını desteklemek amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuyla SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi için müjdeli haber geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlara, ekstra ödeme fırsatı sunulacak. Emekli maaşlarında yapılan zam farkı ödemeleri, emeklilerin IBAN numaraları üzerinden yapılacak ve en az 1945 TL olacak. Ek ödeme miktarı, emekli maaşının artışına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bir aylık zam farkı ödemeleri, emeklilerin hesaplarına aktarılacak ve gelecek aylarda da ekstra ödemelerin devam edeceği belirtiliyor. Emekliler, bu haberle birlikte mali durumlarında bir rahatlama yaşayacak ve emekli maaşlarının artışından faydalanacaklar. Detaylar haberimizde bulunuyor.

Emekli maaş farkı ödemeleri, en düşük 1945 TL olarak başladı, ancak maaş aralığına göre ödeme miktarı artabiliyor. Emekli vatandaşlar bu ek ödemelerini IBAN üzerinden alıyorlar. Ayrıca, ağustos ayı ödeme takvimiyle ilgili de bilgiler emeklilere aktarıldı. Bu duyuru emekli vatandaşlar arasında sevinçle karşılanırken, mali durumlarında bir rahatlama sağlayacak.

Emekli vatandaşlar için beklenen maaş farkı ödemeleri nihayet başladı. Temmuz zammı ile birlikte enflasyon farkı ve refah payı da dahil olmak üzere %25 oranında artan emekli maaşlarına ekstra ödeme yapıldı. Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan açıklamayla, memur emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaşın hesabına Temmuz zammından doğan maaş farkı ödemeleri yatırılmaya başladı. Emekli maaş farkı ödemeleri, IBAN üzerinden yapılmaktadır ve yeni miktarlar açıklandı. Bu sevindirici haberle birlikte yaklaşık 2 milyon emekli vatandaş, maaş farkı ödemelerini alarak mali anlamda bir rahatlama yaşayacaklar.





Emekli Sandığı emeklileri için uzun bir bekleyişin ardından müjdeli haber nihayet geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 393.142 Emekli Sandığı emeklisine Temmuz ayı itibariyle oluşan aylık farkı PTT ve banka hesaplarına yatırmaya başladı. Bu beklenen ödeme, emekliler için önemli bir mali rahatlama sağlayacak.

Ayrıca Temmuz ayı itibariyle yapılan %25'lik zammın ardından en düşük memur emeklisi maaşı 7901 lira 66 kuruş oldu. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşına 1945 lira 42 kuruşluk bir zam farkı eklendi. Bu müjdeli haberle birlikte emekliler, maaşlarına yapılan bu ek ödemeden memnuniyetle haberdar oldular.