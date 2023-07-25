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Emekliye hediye gibi kredi müjdesi çıktı! 4A 4B 4C ve EYT'liler o bankanın şubelerine koşacak

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Emekliye hediye gibi kredi müjdesi çıktı! 4A 4B 4C ve EYT'liler o bankanın şubelerine koşacak
Emekli promosyonlarında sevindirici artış! Temmuz zammıyla birlikte bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'lilere özel ek ödeme fırsatı sunan bankalar, ödeme miktarlarını artırdı. İşte yeni ek ödeme miktarları...

Emekliler için sevindirici haber! Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammının ardından bankaların emekli promosyonları da güncellendi. Bankalar, daha önce 7.500 TL'ye kadar ödeme yaparken, şimdi maaş zammı oranlarına paralel olarak emekli promosyonlarını artırdı. Bu promosyon fırsatından sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri değil, aynı zamanda EYT'liler de yararlanabilecek.

11 BİN TL MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMESİ

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Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik oldukça cömert bir adım atarak, çalışanlara 11.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapacağını duyurdu. Bu ödeme aynı zamanda diğer bankaların da referansı olacak ve diğer bankaların emekli promosyonlarının artırılması bekleniyor.

Emekli promosyonları, emeklilere maaşlarının dışında ek gelir sağlayan önemli bir fırsattır ve maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, bankaların promosyon teklifleri büyük ilgi görüyor.

Bankaların emekli promosyonları için detaylar ve başvuru şartları bankadan bankaya değişebilir. Emekliler, başvuru süreci için genellikle emekli maaş hesaplarını açtıkları bankalarla iletişime geçmelidir. Bu süreçte bankaların belirlediği şartları yerine getirmek önemlidir.

Emekli promosyonları vergilendirme açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Emeklilerin vergi dairesine beyan etmeleri ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri önemlidir.

Emekliler, promosyon tercihi yaparken sadece yüksek ödeme miktarını değil, aynı zamanda bankaların sunduğu ek hizmetleri ve avantajları da göz önünde bulundurmalıdır. Birden fazla bankanın tekliflerini karşılaştırarak en uygun ve avantajlı seçeneği değerlendirebilirler.

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