Emekliye Temmuz müjdesi geldi! Yüzde 25'lik zam sonrası 10 bin TL daha verilecek! Başvuru şartı...

Emeklilere yönelik promosyonlar konusunda bankalar arasında yoğun bir yarış yaşanıyor. Bankalar, müşterilerine cazip teklifler sunmak için promosyon miktarlarını güncellemeye devam ediyor. Son açıklanan promosyon tutarı tam 10 bin TL oldu ve başvuru süresi 31 Temmuz olarak belirlendi. Emekli maaş promosyonlarında bu rekor ödeme dikkat çekiyor. Başvuruların son günlerde yapılması gerekiyor. İşte detaylar...





EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON MÜJDESİ

Emeklilere yapılan yüzde 25 zam, maalesef emeklilerin beklentilerini karşılamadı ve maaşlarına ek zam talepleri de hükümet tarafından kabul edilmedi. Ancak, emeklilerin ekonomik durumunu biraz rahatlatmak için bankalardan gelen promosyon ödemeleri dikkat çekiyor. Son olarak, Akbank emekli müşterilerine yönelik 10 bin TL'lik promosyon vereceğini açıkladı ve şartlarını duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...





Günümüzde bütün bankalar, emekli müşterilere verdiği promosyonları 7 bin TL civarında tutuyor. Ancak Akbank, 10 bin TL'lik promosyonu ile diğer bankalardan ayrışarak emeklilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Bankadan yapılan duyuruda, SGK emekli maaşını 01 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerin, 7 bin TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekleri belirtiliyor.

Buna ek olarak, kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartlarını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama taahhüdüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabilecekleri belirtiliyor.

Özellikle şubeye gitmeye gerek kalmadan, Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank'a taşıyarak ve promosyon başvurusunda bulunarak emeklilerin bu fırsatlardan yararlanabilecekleri vurgulanıyor.

Emekli maaşlarına ek zam talepleri hala karşılanmasa da, Akbank'ın bu özel promosyonu emeklilere maddi açıdan bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Bu kampanya ile emeklilere sunulan fırsatlar, diğer bankaları da rekabete teşvik edebilir ve emeklilerin finansal açıdan daha iyi bir konumda olmalarına yardımcı olabilir. Özellikle 10 bin TL'lik promosyon, emeklilerin dikkatini çekecek ve tercihlerini Akbank'tan yana kullanmalarını sağlayabilecektir.