Emekliye yapılacak zam oranı sızdırıldı: Masadaki 3 formül açığa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yönelik çalışmaların başladığına dair açıklamasının ardından, Temmuz ayındaki zamdan faydalanamamış memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.

Emekli aylıklarına gelecek zam konusu, siyasi kulislere yansıdı.

Kulislere sızan bilgilere göre, emekli maaşı artışı için 3 farklı senaryo masada değerlendiriliyor. Seyyanen zam, refah payı ve taban maaşlarının revize edilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.

Nisan ayında en düşük emekli aylığı 7.500 TL seviyesine yükselmişti. Ardından Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77, memur emeklilerine yüzde 17.55 zam yapıldı. Ancak yüzde 25'lik bu zamdan kök maaşı düşük olan birçok emekli faydalanamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik yapılacak zam oranıyla ilgili olarak, "Emeklilerimize hiçbir şekilde dokunmama durumu söz konusu değil. Onların da haklarını korumak için adımlar atacağız" diyerek, enflasyon karşısında zorlanan emeklilere umut verdi.

Zam oranı ne olacak?





Emekli maaşlarındaki artışın ana gündem maddesi olarak 1 Ekim'de Meclis'e geleceği düşünülürken, konuyla ilgili uzmanlar çeşitli tahminlerde bulunuyor. Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı için 10.000 TL'nin gündemde olduğunu ifade ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında enflasyonun yüksek seviyede seyredeceğini belirterek, "Tahmini olarak emekli maaşlarının 9.979 TL seviyesine yükseleceği bekleniyor. Elbette, Sayın Cumhurbaşkanının direktiflerine bağlı olarak 10.000 TL seviyesi de gündemde olabilir" şeklinde konuştu.

Refah payı tekrar gündemde mi?

Emekli maaşı artışı için kulislerde dolaşan 3 senaryodan biri, son dönemde memurlar ve emekliler için devreye sokulan refah payı uygulaması. Bu senaryoya göre, enflasyonun üzerinde oransal bir artış gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısında enflasyon oranında zam yapılacakken, memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ayrıca, zam oranının iyileştirmeyle artırılabileceği konuşuluyor. Belirli bir tarihte belirli bir yüzde üzerinden artış yapılabileceği ifade ediliyor. İyileştirme artışı Ocak ayında hayata geçirilebileceği gibi daha önce de uygulamaya konabilir.

Seyyanen artış senaryosu

Gündemdeki senaryolardan bir diğeri, seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar için belirli bir miktarla seyyanen artış yapılması düşünülüyor. Ancak seyyanen artışın miktarı ve hangi maaşlara uygulanacağı çalışma sonucunda netleşecek.

Yeni taban maaş yaklaşımı

Bir diğer formül, emekli maaşlarında taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayındaki gibi ara bir taban maaşı belirlenerek emekli aylıkları artırılabilir. Bu durumda, düşük maaş alanlar için ayrıca bir seyyanen artışı gündeme gelebilir.