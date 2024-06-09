Emekliye yüzde 40 zamlı maaş hesabı geldi! Temmuz gelmeden listeye bak, yeni maaşını öğren

2024'ün başından itibaren yaşanan enflasyon artışı, %22.72 olarak kaydedilmiş ve bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde önemli bir yükselişe işaret etmektedir. Haziran ayının enflasyon verileri de dahil olduğunda, bu oranın %25'i geçmesi olası görünüyor. Bu gelişmeler ışığında, emeklilerin Temmuz ayındaki maaş zammı daha belirgin bir hal almaya başlıyor.

Temmuz ayı yaklaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları belirginleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk beş ayında enflasyon oranı %22.72 olarak gerçekleşti. Bu oran, emeklilere yapılacak zammın temelini oluşturuyor. Yalnızca Haziran ayının enflasyon verisi bekleniyor ve bu, tahminlere göre zam oranını %25.86'ya çıkarabilir.

Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem, ek düzenlemelerle emekli zammının %30 ile %40 arasında olabileceğini öne sürdü.

Zam oranları, 3 Temmuz'da açıklanacak yeni enflasyon verileriyle netleşecek. SSK emeklileri maaşlarını 17 ile 26 Temmuz arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz arasında alacaklar.





Emeklilerin Gözü Temmuz Zammında: Enflasyon Oranları ve Ek İyileştirmelerle Maaşlarda Artış Beklentisi

Emeklilik maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı enflasyon oranlarında. Şu anda aylık minimum 10 bin lira ödenirken, Temmuz'da uygulanacak enflasyon zammı bu mevcut ödemeye değil, ana maaşa eklenecek. İlk olarak, altı aylık enflasyon oranı ana maaşa ilave edilecek, ardından bu toplama %4 veya %5 ek ödeme eklenecek. Eğer hesaplanan yeni maaş miktarı, mevcut taban maaşın altında kalırsa, taban maaş ödenecek; eğer üstündeyse, yeni hesaplanan maaş miktarı emekliye verilecek.



Ek iyileştirme ihtimali de gündemde yer alıyor. Temmuz ayında yapılacak değerlendirmelerle, emeklilere refah payı eklenip eklenmeyeceği netleşecek. Eğer refah payı uygulaması kabul edilirse, bu, altı aylık enflasyon oranına ek olarak maaşlara yansıtılacak ve böylece zam miktarı artacak.

Ayrıca, taban maaş artışı da emeklilerin dikkatini çekiyor. Şu an için ek ödeme dahilinde 10 bin lira altında olan ana maaşlara 10 bin lira ödenmekte. Eğer taban maaşta bir artış yapılırsa ve ilk altı aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilere ödenecek minimum maaş miktarı 12 bin 500 lira seviyesini aşabilir.





Emeklilere Bayram Müjdesi: 3.000 TL İkramiye Ödemeleri 10-14 Haziran Arasında Hesaplarda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik 3.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimini X sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Işıkhan'ın açıklamasına göre;

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."