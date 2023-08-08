Emekliye zam oranını duyanın aklı başından gidecek! Ne yüzde 50 ne 60... Şimdiden heyecanlandırdı

SGK Uzmanı Ali Tezel, ocak ayında genişleyen enflasyon farkıyla ilgili emeklilerin beklediği şoke eden açıklamayı yaptı. Cumhuriyet TV'ye konuşan Tezer, "Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu doğru açıklamış olursa maaş zammı yüzde 100 olacak" dedi.

"Enflasyon Temmuz'da Rekor Seviyeye Ulaştı"

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon Temmuz'da aylık %9,49 arttı. Bu oranın 2003 yılından bu güne kadar en yüksek aylık oranda enflasyon oldu. Yıllık enflasyon oranı %18,95 olarak açıklandı.

Enflasyon yükseldikçe emeklilerin satın alma gücü de arttı. Bilhassa 7 bin 500 TL maaşı olan milyonlarca emekli temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele etti.

Ocak Ayında Ne Kadar Zam Alınacak?





Ocak ayında emeklilerin ne kadar alacağı henüz belirlenmiş değil. Fakat SGK Uzmanı Ali Tezer, Cumhuriyet TV'de yaptığı açıklamada emekliler için müjdeli haber paylaştı.

"TÜİK enflasyonu doğru yorumlarsa maaş zam oranı üzde 100 olur" diyen Tezel, emeklilerin Ocak'ta neredeyse iki katına çıkabileceğini söyledi.

Tezel nedenini şöyle açıklıyor: “Emeklilerin maaşlarında altı ayda bir enflasyon farkı artıyor. Bu artış, o dönemde meydana gelen enflasyona göre belirlenmektedir. Ancak TÜİK'in yayınladığı enflasyon oranı gerçeği yansıtmayabilir. TÜİK reel enflasyonu açıklasaydı, emekli maaşları Ocak'ta yüzde 100'e yakın artabilirdi.

"Emekliler umutla bekliyor"

Ali Tezel'in değerlendirmelerinin ardından emekliler umutla beklemeye başladı. Ocak ayı zamlarının ardından maaşlarının yükseleceğine inanan emekliler, geçim derdinden kurtulmanın umudunu taşıyor.

Ocak ayı emekli maaşı artış oranının ne kadar olacağı önümüzdeki aylar içinde belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına göre emekli maaşına yapılacak zam miktarı hesaplanacak. Emekliler ise ders kitabı uzmanı Ali Tezel'in sözlerine güveniyor ve yüzde 100'e varan kazanç bekliyor.