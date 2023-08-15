Emekliyi yerinden hoplatacak müjdeyi Bakan verdi! O tarihten sonra emekli maaşları A'dan Z'ye değişecek

Türkiye'de emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerin yapılmak üzere olduğunu duyurdu. Meclisin açılmasının hemen ardından gerekli adımların atılacağını belirten Bakan Işıkhan, emeklilerin heyecanla beklediği zam oranını da değerlendirdi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİMİZİN HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ





Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada emekli maaşlarının yeniden düzenleneceğini belirtti. "Emeklilerimiz gönül rahatlığıyla beklesinler. Onların haklarını koruma altına alıyoruz ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için adil bir maaş farkı öngörüyoruz. Belli bir oranı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yeniden değerlendirme yapacağız. Bu mesaj, seyyanen bir zam olarak yorumlandı. Biz de bu yönde adımlar atarak emeklilerimizi memnun edecek çalışmalar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Bakan Işıkhan'ın bu açıklaması, Ekim ayında emeklilere ara bir zamın gelebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Yeni yıl için beklenen zam oranı kadar, Ekim ayının da emekliler için kritik bir dönem olacağı öngörülüyor.

Emekli maaşlarına ne kadar bir zam yapılacağı henüz kesinleşmedi. Emekli maaşlarındaki zam oranı, Temmuz ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belirlenecek. Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,8 oranında artacağı öngörülüyor. Bu durumda, Ocak 2024'te emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 9,5 oranında bir zam gelmesi bekleniyor.



Ancak Bakan Işıkhan'ın meclisin açılmasının hemen ardından gereken adımları atacakları açıklaması, farklı senaryoları da akıllara getirdi. Bazı emekliler, memurlara uygulanan zam oranlarının kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz yıllarda memurlara yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 için yüzde 8+7 ve 2023 için yüzde 6+6 zam sağlanmıştı. Diğer bir grup emekli ise asgari ücret seviyesinde bir maaş talep ediyor. 2023 yılında asgari ücret 14.406 lira olarak belirlenmişti.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ





Emeklilerin beklentileri şu şekilde sıralanıyor:



Emekli Refah Payı: Emekliler, maaşlarının enflasyonun üzerinde artırılmasını istiyor. Emekli refah payı, enflasyon farkının üstünde bir artış anlamına gelir. Temmuz 2023'te yüzde 7,5 oranında emekli refah payı alınmıştı. Ancak bu zammın maaşlar üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştı.

Seyyanen Zam: Emekliler, maaşlarına sabit bir miktar eklenmesini istiyor. Seyyanen zam, tüm emekli maaşlarına eşit oranlarda yapılacak bir artış anlamına gelir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamalar, seyyanen zam beklentisini gündeme getirdi.

Kapsamlı Reform: Emekliler, maaşların hesaplanma yöntemlerinin değiştirilmesini talep ediyor. Kapsamlı reform, emekli maaşlarının çalışma süresi, prim günü, ödenen prim miktarı gibi faktörlere göre belirlenmesini içerir. Bazı emekliler, farklı çalışma süreleri olan bireylerin aynı maaşı almasını adaletsiz buluyor.

Emeklilerin bu taleplerinin hangi ölçüde karşılanacağı, Bakan Işıkhan'ın yapacağı açıklamalarla netleşecek.

