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Emlak Danışmanlarından Sosyal Konut Seferberliğine Destek

Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projelerine destek vererek dar gelirlilerin barınma ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:50
Emlak Danışmanlarından Sosyal Konut Seferberliğine Destek

Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, Sosyal Konut Seferberliğine Destek Verdi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sosyal konut seferberliğine büyük destek verdiklerini açıkladı. Akçam, "Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacaktır," dedi.

Sosyal Konut Projeleri İçin Hazırız

Yazılı bir açıklama yapan Akçam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerini "çok değerli" bulduğunu belirterek, TEDB'nin sosyal konut seferberliği için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Akçam, bu projelerin dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılayacağını vurgulayarak, "Biz bunu 'ev sahibi devlet, kiracı vatandaş olsun' projesinin işaret fişeği olarak düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Konut Fiyatları İçin Çözüm Önerileri

Akçam, sosyal konut projelerinin artmasının konut ve kira fiyatlarındaki balonun sönmesine yardımcı olacağını belirtti. Alt gelir grubundaki ailelerin konut edinme konusundaki büyük zorluklara dikkat çeken Akçam, daha fazla sosyal konut projesinin geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Devletin Rolü Hayati

Akçam, TOKİ ve Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların %10'unu sosyal konut olarak üretme zorunluluğu getirilmesinin önemli bir adım olacağını ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutların hibe edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konut Satışlarındaki Düşüş

Ayrıca, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana konut satışlarının önemli ölçüde düştüğüne dikkat çeken Akçam, bankaların uyguladığı yüksek faiz politikalarının da dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayallerini olumsuz etkilediğini belirtti. Akçam, inşaat maliyetlerinin artışının yeni konut projelerini de yavaşlattığını söyleyerek, "Devletin dar gelirli aileler için konut üretmesi, bu sorunun çözüm yolunu açacaktır," dedi.

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