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Emlak Konut GYO'dan 3 Milyar Liralık Ek Finansman

Emlak Konut GYO, yatırımlarını desteklemek için katılım bankalarından kısa vadeli 3 milyar lira ek finansman temin etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:05
Emlak Konut GYO'dan 3 Milyar Liralık Ek Finansman

Emlak Konut GYO'dan Yeni Finansman Duyurusu

Emlak Konut GYO, yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere katılım bankalarından 3 milyar lira tutarında ek finansman sağladığını açıkladı.

Kısa Vadeli Finansman Sağlandı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, bu finansmanın uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir yapıda olduğu belirtildi. Emlak Konut GYO, bu kaynak ile nakit akışını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Büyüme Hedefleri

Açıklamada ayrıca, şirketin büyüme hedeflerine uygun olarak finansal çeşitliliği artırdığı ve projelerini güçlü bir mali yapı üzerine inşa etmeye devam edeceği vurgulandı.

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