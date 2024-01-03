En düşük emekli maaşı ifşa oldu! Kuruşu kuruşuna hesaplandı: O rakam açığa çıktı

Asgari ücret artışı 2024 yılında asgari emekli maaşına da yansıtılması gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken, u durumda asgari emekli maaşı, Aralık 2023 enflasyon istatistiklerinin yayımlanması ve altı aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından belli olacağı bildirildi. Ancak önceki hesaplamalara göre asgari emekli maaşı artış oranının %49 olması muhtemel. Bu durumda asgari emekli maaşı, 3 Ocak 2024'te Aralık 2023 enflasyon oranı açıklandıktan sonra 11.500 TL'ye çıkacakğı öngörülüyor.

Asgari ücretteki artış asgari emekli maaşına eşdeğer olduğundan, bu artış sayesinde artık milyonlarca kişi asgari emekli maaşından yararlanabilecek. Asgari ücretin aynı seviyeye yükseltilmesinin nedenleri arasında ise şunlar yer almaktadır;

- Enflasyon artışı: Enflasyon 2023'te önemli ölçüde yükseldi. Bu nedenle emekli maaşlarının da enflasyona göre artması gerekmekte.

- Yaklaşan yerel seçim süreci: 2024 yerel seçimleri Türkiye açısından önemli olacak. Bu nedenle hükümet, emeklilere yönelik iyileştirmeler yaparak bu kesimin gönlünü kazanmayı umuyor.





Emekli maaşı artışları enflasyona karşı ne kadar etkili olacaktır?

Asgari ücrette de benzer bir artış asgari emekli maaşını 11 bin 500 TL'ye çıkaracak. Ancak bu artışın enflasyon üzerinde ne kadar etkili olacağı henüz belli değil.

Enflasyon 2023'te önemli ölçüde artarken emekli maaşı artışlarının enflasyonla dengelendiği görülüyor. Ancak asgari ücrette buna karşılık gelen bir artış emeklilerin satın alma gücünü bir miktar artıracaktır.