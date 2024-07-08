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En düşük emekli maaşına yeni ayar! Hesaplar yenilendi: 10.000 TL alan emekliler dikkat

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı duyuruldu! İşte zamlı maaşlar...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 20:20
En düşük emekli maaşına yeni ayar! Hesaplar yenilendi: 10.000 TL alan emekliler dikkat

Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24,73 olarak kesinleşti. Bu zam oranı, enflasyon verilerine dayanılarak hesaplandı ve emeklilere Temmuz ayı itibarıyla yansıtılacak.

Ancak, yapılan zam kararlarına rağmen yaklaşık 4 milyon emeklinin bu zamdan yararlanamayacağı belirtiliyor. En düşük emekli maaşı olarak belirlenen sınırın 10 bin TL olduğu bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu durum, milyonlarca emeklinin maaşlarının değişmeyeceği anlamına geliyor.

emekli maaşı

Öte yandan, Türkiye'de emekli sayısının hızla artmasıyla birlikte, Hazine'nin bu yükü nasıl taşıyacağı da merak konusu. Ekonomi yönetimi, bu durumu Hazine için önemli bir finansal yük olarak değerlendirirken, emeklilere yönelik alınan sert tedbirlerin gerekçeleri arasında bu durum öne çıkıyor.

İlerleyen dönemlerde, Meclis'in alacağı kararlar ve olası düzenlemelerin emekliler üzerindeki etkileri yakından takip edilecek. Emeklilerin alacağı maaşlarla ilgili gelecekte yapılacak olası değişiklikler de gündemi meşgul etmeye devam edecek.

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