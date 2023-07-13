En düşük emekli maaşına zam gelişmesi! Yüzde 25'lik zamdan sonra liste değişti!

EMEKLİYE MÜJDE YENİ ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU!

2023 Haziran ayı enflasyonu dört gözle bekleniyordu. Beklenen zam açıklandı. Haliyle emeklilerde maaşlarına yansıyacak olan zammın ne kadar olduğunu merak eder oldu.





Memur aylıkları emekli aylıkları ve daha bir çok şeyin fiyatının belirlenmesi için merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı.

Bu Memur aylıkları ve emekli memur aylıkları 2023 Temmuz ayında zamlanacak. Buna göre de yüzde 17 zam olacak.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılacak zam ile ilgili olarak da bir takım açıklamalarda bulunarak vatandaşları rahatlattı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından memura yapılan seyyanen zam 8 bin 75 lira zam yapılmış oldu.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 Temmuz ayında memur emeklisi yüzde 17 SSK ve Bağ kur emeklisi ise yüzde 19 zam aldı. Emekliye refah payı eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor.