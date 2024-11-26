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Enerji Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı ile Enerji İş Birliklerini Görüştü

Bakan Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile enerji politikaları ve yatırımlar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:55
Enerji Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı ile Enerji İş Birliklerini Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı ile Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz enerji iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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