Enerji Bakanı Bayraktar: Gençler, Enerji Geleceğimizin Teminatı

Enerji Bakanı Bayraktar, Gençlerle Buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk gençleriyle Galatasaray Üniversitesi'nde bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarındaki hedeflerinin sadece ulusal değil uluslararası ölçekte de etkili olacağını vurguladı.

Enerjide Liderlik Vizyonu

Bakan Bayraktar, "Doğal gazdan nükleere, yenilenebilir enerjiden hidrojen teknolojilerine kadar her alanda liderlik hedefliyoruz" diyerek, gençlerin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları ve nükleer projeleri ile enerji güvenliğini sağlama yolunda ilerlediğini belirtti.

Nükleer Enerji ve Güvenlik

Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ifade ederek, bu enerji türünün karbon emisyonlarını azaltma konusundaki önemine değindi. Nükleer projelerin uluslararası güvenlik standartlarına uygun yürütüldüğünü vurguladı.

Yenilenebilir Enerji Vizyonu

Bakan, Türkiye'nin tüm konutlarının elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılanabileceğine, her yıl 7-8 bin megavat yeni kapasite eklenmesine yönelik hedefin olduğunu söyledi.

Kömürden Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

Bayraktar, Türkiye'nin kömürden yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin aşamalı olarak gerçekleşeceğini belirtti ve bu sürecin sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Enerji Bağımsızlığı İçin Uluslararası Arama Faaliyetleri

Bakan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için uluslararası arama faaliyetlerinin arttığını belirterek, Somali, Nijer, Lübnan ve Orta Doğu'da önemli yatırımların sürdüğünü açıkladı.

Gençlerin enerji sektörüne ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enerji geleceği, gençlerin fikirleriyle şekillenecek. Sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.