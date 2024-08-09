Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için düzenlenen törene katıldı

Bayraktar'dan Sadioğlu İçin Anma Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende Duygusal Anlar

Bakan Bayraktar, törende bir konuşma yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Petrolleri çok kıymetli bir evladını kaybetti. Büyük bir teessür içerisindeyim." sözlerini kaydetti.

İlk haber aldığında, Sadioğlu’nun toplantılardaki kendine güvenen duruşunun gözünün önüne geldiğini belirten Bayraktar, "Hakikaten büyük bir teessür içerisindeyim," diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İletişim

Bakan Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendisini arayarak bilgi aldığını ifade etti. Bayraktar, "İnşallah Hakkari’de ve yurdun diğer bölgelerinde daha fazla petrol ve doğal gaz üretmeye devam edeceğiz. Bülent Sadioğlu kardeşimin adını mutlaka yaşatacağız. Asla, asla unutmayacağız," dedi.

Üzücü Olayın Detayları

Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, görevi gereği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.