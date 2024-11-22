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Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da Enerji Yatırımlarını Değerlendirdi

Enerji bakanları, İstanbul Energy Forum'da yenilenebilir enerji ve yatırımları ele aldı. Moldova ve Libya'dan önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:50
Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da Enerji Yatırımlarını Değerlendirdi

Enerji Bakanları, İstanbul Energy Forum'da Buluştu

İstanbul'da düzenlenen Energy Forum, enerji bakanlarını bir araya getirdi. Etkinlikte, çeşitli ülkelerin enerji kaynakları ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımları masaya yatırıldı.

Moldova Enerji Bakanı'ndan Açıklamalar

Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, forumda yaptığı konuşmada, "İletim, ısıtma ve yenilenebilir enerjiye büyük çaplı yatırımlar yaptık," dedi. Bu açıklamalar, Moldova'nın enerji çeşitliliğini artırma hedefinin bir parçası olarak dikkat çekti.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı'nın Vurgu Yaptığı Konular

Toplantıda Libya Petrol ve Gaz Bakanı da yer aldı. Enerji sektörüyle ilgili gelişmeleri paylaşarak, ülkesinin enerji kaynaklarının yönetimi konusunda attığı adımları değerlendirdi.

Enerji bakanlarının bir araya geldiği bu forum, küresel enerji politikalarının şekillenmesinde önemli bir platform haline geldi. Katılımcılar, kendi ülkelerindeki enerji projeleri ve yenilikçi çözümler üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak...

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu, Bakan Alparslan Bayraktar moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturuma Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili (sol 2), Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov (sol 4), Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic (sağ 2), Libya Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Khalifa Abdulsadek (sağ 4), Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov (sol 3), Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov (sağ 3), Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov (sağda) katıldı.

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