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Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da İşbirliğini Vurguladı

Enerji Bakanları, İstanbul Energy Forum'da bölgesel işbirliğinin enerji güvenliğindeki rolünü ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:27
Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da İşbirliğini Vurguladı

Enerji Bakanları İstanbul Energy Forum'da Bir Araya Geldi

İstanbul'da düzenlenen Energy Forum, enerji güvenliği ve bölgesel işbirliğinin önemine dair kritik mesajlar sundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada, enerji zorluklarının ulusal sınırların ötesinde etkili olduğuna dikkat çekti.

İnovasyon ve İşbirliğinin Önemi

Bakan Bayraktar, "Enerji zorlukları, sınırları aşan bir durum ve burada da ülkelerimiz için inovatif çözümler üretmemiz kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. Bakanlar, güvenli enerji tedarikinin sağlanmasında bölgesel işbirliği ve stratejik ortaklıkların kritik rol oynadığına vurgu yaptı.

Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Güvenliği

Forumda yapılan açıklamalarda, enerji güvenliğinin sürdürülebilir kalkınma için temel bir unsur olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu tür işbirliklerinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan ülkelere büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bölgesel işbirliği konusunda atılacak adımlar, enerji sektöründe ortak projelerin geliştirilmesiyle desteklenecek. Bu sayede ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov (solda), Libya Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Khalifa...

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov (solda), Libya Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Khalifa Abdulsadek (sol 2), Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov (sol 3), Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili (sol 4),Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (sağ 4), Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic (sağ 3), Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov (sağ 2) ve Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov (sağda), moderatörlüğünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın (ortada) yaptığı Bakanlar Oturumu'nda, aynı sahneden söz aldılar.

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov (solda), Libya Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Khalifa...

Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov (solda), Libya Petrol ve Gaz Bakanı Dr. Khalifa Abdulsadek (sol 2), Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov (sol 3), Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili (sol 4),Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (sağ 4), Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic (sağ 3), Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov (sağ 2) ve Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov (sağda), moderatörlüğünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın (ortada) yaptığı Bakanlar Oturumu'nda, aynı sahneden söz aldılar.

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