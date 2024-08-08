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Enerji İşbirlikleri ve Kalkınma Yolu Projesi: Bayraktar ve Al-Najjar Görüştü

Bakan Bayraktar, Irak Kalkınma Fonu Başkanı Al-Najjar ile enerji işbirliklerini görüşmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:32
Enerji İşbirlikleri ve Kalkınma Yolu Projesi: Bayraktar ve Al-Najjar Görüştü

Enerji İşbirlikleri Üzerine Görüşmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Kalkınma Fonu Başkanı Mohammad al-Najjar ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Medya Paylaşımı

Bakan Bayraktar, Ankara'daki buluşma sonrası sosyal medya üzerinden toplantının ayrıntılarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Irak ile devam eden yoğun enerji işbirliklerimizi ve Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldık."

Kalkınma Yolu Projesi'nin Önemi

Bakan, elektrik, petrol ve doğal gaz hatlarının birleşimi ile Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgeye hizmet eden etkin bir enerji yolu haline dönüştürme imkanlarına dikkat çekti. Bu proje, enerji güvenliği ve bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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