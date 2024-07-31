Enerji İthalatında Artış: Haziran Rakamları

Haziran Ayında Enerji İthalatı Yükseldi

Türkiye'nin enerji ithalatına yönelik ödenen tutar, 2023 yılının haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 4 milyar 548 milyon 619 bin dolar olarak belirlendi.

Toplam İthalat Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziran 2023'te ülkenin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon 320 bin dolar seviyesine geriledi.

Bu toplam ithalatın içinde, enerji ithalatına dair ödenen miktar, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler gibi kalemleri kapsıyor.

Enerji İthalatındaki Değişim

2022 yılının haziran ayında enerji ithalatı için harcanan tutar ise 4 milyar 329 milyon 189 bin dolar olarak kaydedilmişti. Bu durumda, yıl bazında %5,1'lik bir artış gözlemlenmiş oldu.

Öte yandan, ham petrol ithalatı da %5,2'lik bir azalışla 2 milyon 841 bin 675 ton seviyesine geriledi.