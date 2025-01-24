Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Türkiye'de Enerji Alanında Acele Kamulaştırma Uygulaması

Türkiye'nin çeşitli illerinde yürütülecek enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu konuda alınan kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Balıkesir ve Sakarya'da Kamulaştırma İşlemleri

Karara göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğal gaz ulaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı için Üçeylül Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Diğer yandan, Sakarya'da bulunan Pamukova RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla gereken taşınmazların da yine EPDK tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.