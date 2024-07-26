Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları

Konya, Sakarya, Bursa ve Afyonkarahisar, enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar alındı. Bu önemli gelişme, resmi olarak duyuruldu.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı tarafından alınan bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Konya’da inşa edilecek Mavi Hidroelektrik Santrali (HES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) için gereken taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Afyonkarahisar’da Linyit Madeni İşlemleri

Ayrıca, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki 4. Grup linyit madeni işletme ruhsatlı sahada üretime devam edilebilmesi için gerekli taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Sakarya ve Bursa’da Kompresör İstasyonu Projeleri

Sakarya’nın Adapazarı ile Bursa’nın Karacabey ilçelerinde gerçekleştirilecek kompresör istasyonu projeleri için gerekli taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına yönelik karar alındı. Bu kapsamda, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar da mülkiyet veya daimi/geçici irtifak hakkı oluşturulmak suretiyle kamulaştırılacak.