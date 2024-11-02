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Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'de enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de yer alan kararlar detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:10
Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları

Enerji Alanında Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye genelinde yürütülecek çeşitli enerji projeleri için acele kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile resmiyet kazandı.

Giresun'daki Doğal Gaz Hattı Projeleri

Giresun ilinin Tirebolu ve Görele ilçelerinde, doğal gaz hattı projelerinin uygulanabilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması gündeme geldi. Bu bağlamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, belirlenen taşınmazların yanı sıra sabit tesisler, ulaşım yolları ve enerji nakil hatlarının inşası için gerekli arazileri kamulaştıracak.

Diğer İllerdeki Kamulaştırmalar

Ankara, Hatay, Kastamonu, Konya, Mersin, Sivas, Yozgat ve Zonguldak’ta bulunan bazı taşınmazlar da enerji nakil hatları projeleri doğrultusunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak. Özellikle 154 kV Karatay Branşı - Hotamış Enerji İletim Hattı Projesi için güzergah üzerindeki taşınmazlarda mülkiyetin yanı sıra irtifak hakkı kurulması da planlanıyor.

Muğla ve Bitlis İle İlgili Gelişmeler

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Muğla ilindeki linyit işletme ruhsatlı sahalar için ihtiyaç duyulan taşınmazları acele kamulaştırma kararı aldı. Ayrıca, Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğal gaz ulaştırılması amacıyla gerekli olan RMS-A istasyonu yolunun yapımında kullanılacak taşınmaz da kamulaştırılacak.

Artvin'deki Yatırımlar

Artvin'de, Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırımların hızlandırılması için Artvin İl Özel İdaresi tarafından da acele kamulaştırmalar yapılacak.

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