Enerjide 2024: İlk Yarıda Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Rekorları

Enerjide 2024'ün İlk Yarı Özeti

2024 yılının ilk altı ayında, nükleer enerjiye destek veren 30'dan fazla ülke, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünü uzatmak ve yatırımlar için gerekli koşulları sağlamak üzere işbirliği taahhüdünde bulundu. Bu dönemde Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli başarılara imza atarak doğal gaz işbirlikleri ile Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılmasına yönelik anlaşmalar gerçekleştirdi.

Petrol Üretiminde Rekor

Doğal kaynaklar açısından göz dolduran gelişmelerle, Gabar bölgesindeki 33 kuyuda ulaşılan günlük 40 bin varil petrol üretimi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi oldu. Karadeniz'de petrol emaresi olduğu düşünülen bölgede sondaj çalışmaları planlandı.

Yenilenebilir Enerji Alanındaki Başarılar

Türkiye, yenilenebilir enerji üretimini artırarak Ramazan Bayramıgüneş enerjisi üretimi nisan ayında 2,4 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 16 Haziran'da ise bir günde güneş enerjisi elektrik üretimindeki pay %44'ü aşarak bir diğer rekor kaydedildi.

Rüzgar Enerjisinde Yükseliş

29 Haziran'da, Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 228 bin 604 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, hidroelektrik santrali (HES) kurulu gücünde 399 megavatlık yeni kapasite eklenerek Türkiye, Avrupa'da lider konuma yükseldi.

Küresel İşbirlikleri ve Yatırımlar

Dünya Bankası’nın desteklediği projelerle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık girişim onaylandı. Bunun yanı sıra, enerji alanında Türkiye'nin uluslararası işbirlikleri de genişlemekte; örneğin Macaristan ile olan stratejik işbirliği, enerji güvenliğini artırma hedefi taşımakta.

Öne Çıkan Gelişmeler

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde dikkat çeken bazı olaylar şunlardır:

18 Ocak: Çin'de yeni lityum rezervi keşfedildi.

Çin'de yeni lityum rezervi keşfedildi. 26 Ocak: ABD, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ihracatına ilişkin onay sürecini durdurdu.

ABD, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) ihracatına ilişkin onay sürecini durdurdu. 3 Şubat: Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 17,5 milyar lira destek verildi.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 17,5 milyar lira destek verildi. 28 Mart: Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavata aşıldı.

Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavata aşıldı. 16 Mayıs: Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırdı.

Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırdı. 30 Haziran: Rüzgar enerjisinde üretim rekoru kırıldı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji alanında kendisine öncelikler belirleyerek sürdürülebilir bir gelecek hedeflediğinin açık bir göstergesidir.