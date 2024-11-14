Enerjim Sensin Hızlandırma Programında Kazananlar Açıklandı

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nda Kazananlar Belli Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından koordine edilen ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile gerçekleştirilen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın kazananları açıklandı. Enerji sektörüne yönelik inovatif projeleri desteklemeyi amaçlayan programda toplamda 180 başvuru içerisinden finale kalan 15 girişimci, projelerini başarıyla sundu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Gelecek Vadedenler sahnesinde sunumlarını gerçekleştiren finalistler arasında en başarılı olan üç girişimciye toplamda 1,5 milyon lira ödül verildi. Ayrıca, Geleceği Şekillendirenler sahnesinde birinci olan girişim, elektrik dağıtım sektöründe doğrudan işbirliği fırsatına erişti.

Bu sahnede birinci olan girişim, Buluttan adıyla tanınan projedir. Buluttan, sunduğu hava zekası çözümleri ile iş ortaklarının operasyonel ve finansal süreç verimliliğini artırmayı ve aşırı hava olaylarının neden olduğu insan ve varlık güvenliği risklerini azaltmayı hedefliyor.

Elder Özel Ödülleri

Gelecek Vadedenler sahnesinde Elder Özel Ödülü'nü kazanan projeler arasında birinci olan Aylara Girişimi 750 bin lira, ikinci olan SmartIR Girişimi 450 bin lira ve üçüncü olan Torkman Girişimi 300 bin lira ödül alarak başarısını taçlandırdı.

Big Bang Startup Challenge Fırsatı

Program kapsamında yer alan 8 girişim, 18-19 Aralık tarihlerinde Uniq İstanbul’da düzenlenecek Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'da 2 milyon lira değerindeki Elder Özel Ödülü'nden pay alma şansına sahip olacak. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz olup, katılım için bigbang.itucekirdek.com adresinden kayıt yapılabilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.