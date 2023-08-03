Enflasyon açıklaması sonrası netleşti: Emekli ve memura yüzde 58 zam

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı ve aylık enflasyon yüzde 9.49 olarak belirlendi. Bu rakam üzerinden hesaplamalar yapılarak Ocak 2024'te SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara yapılacak zam oranı duyuruldu. Zam oranı en az yüzde 58 olarak açıklandı ve bu durum emekliler ve memurlar arasında büyük bir merakla beklenen bir gelişme oldu. Bu zam, emekli ve memurların maaşlarında önemli bir artış sağlayacak ve ekonomik durumlarına olumlu bir etki yapacak. İşte detaylar...





TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Bu haber, çalışan kesim için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, aynı zamanda enflasyonun ülke ekonomisine etkisinin de göstergesi oldu. Özellikle emekli kesimin ve memurların yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alındığında, yapılacak bu zammın önemi ve etkisi daha da büyük hale gelmektedir. Bu haber, emekli ve memur kesimi için umut verici bir gelişme olarak karşılandı ve Ocak ayında gerçekleşecek olan zamın beklentileri karşılayacağı düşünülüyor. Ancak enflasyonun kontrol altında tutulması ve ekonomik istikrarın sağlanması için diğer tedbirlerin de önem taşıdığı unutulmamalıdır. İşte diğer ayrıntılar...





Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında açıklanan yüzde 9.49'luk enflasyon oranını 2022 yılına göre oranlayarak, 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara en az yüzde 58 oranında enflasyon zammı alacaklarını duyurdu. Erdursun, bu hesaplamayı sosyal medya hesabından şu şekilde açıkladı: "TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49 olarak açıkladı. Enflasyon oranını 2022'ye oranladığımızda, 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara en az yüzde 58 oranında enflasyon farkı (zam) verilir." Bu haber, çalışan kesim arasında büyük bir merakla beklenen bir gelişme olarak karşılandı. Yüksek enflasyon oranları nedeniyle maaşlarda önemli bir artışın olması, emekliler ve memurlar için olumlu bir haber oldu. Ancak ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması için diğer ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilerin zam beklentisine yönelik olarak "Yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" ifadesini kullandı. Ancak, Ocak 2024'te yapılacak olan zammın yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu da emeklilerin durumuna dikkat çekerek, TÜM EMEK DER Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edildiğini ifade etti. "14 milyon emekli, dul ve yetim açlık sınırının altında aylığa mahkum ediliyor. Haklarınızı savunun. 14 milyon emekli, dul ve yetimi açlık sınırının altında maaşa mahkûm edemezsiniz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe şartlarını zorlayarak memur, işçi ve emekliye en iyi zamın yapıldığını belirtirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, emeklilerin durumunun vahim olduğunu vurguladı. Emeklilerin çoğunun açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, haklarını savunma çağrısı yaptı.

Bu açıklamalar, emeklilerin ve memurların yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve düşük maaş sorununu gündeme getirdi. Emeklilerin ve dul-yetimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çözümler aranması gerektiği vurgulandı. İlerleyen süreçte yapılacak olan zam kararları, çalışan kesim tarafından yakından takip edilecek ve ekonomik duruma bağlı olarak yeniden değerlendirme yapılması emekliler için önemli bir konu olarak kalacak. Bu süreçte, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik refahı için adil ve dengeli politikaların uygulanması büyük önem taşıyor.