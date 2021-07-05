İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1386.83
ALTIN
500.00
DOLAR
8.6819
STERLİN
12.0377
EURO
10.3155
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen Burcu Biricik'in keyfi yerinde!
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen...
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı bağışıklık kazandırır mı?
Son Dakika
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı...
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Son Dakika
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en...

Enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu!

TÜİK tarafında açıklana Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranları da belli oldu. Kiralarda artış son verilerle birlikte yüzde 14,55 olarak gerçekleştirilecek.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33
Enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu!
Takip Et:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon oranları kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan veriler sonrasında ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. 


Yıllık alanda enflasyon rakamları yüzde 17,53 olarak açıklayan TÜİK; kira artış rakamlarının yıllık yüzde 14,55 olarak hesaplanacağını duyurdu. Buna göre enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalamasının baz alındığı ve çıkan rakamlara göre belirlenen kira artış oranının Temmuz ayı için yüzde 14,55 olarak hesaplanacağı kaydedildi.

Bir çok alanda yapılacak olan zamları belirleyici etkiye sahip olan enflasyon oranlarını gösteren veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Yapılan duyuruda enflasyonun yıllık olarak yüzde 17,53 olarak aylık olarak ta yüzde 1,94 olarak gerçekleştiği bildirildi.

"KİRA ARTIŞ ORANLARI YILLIK YÜZDE 14,55"

Enflasyon rakamlarını gösteren verilen açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artış oranları da belirlenmiş oldu. TÜFE rakamlarının hesaplandığı ve bu rakamların 12 iki aylık ortalamasının baz alınarak belirlendiği kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 olarak belirlendi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 11:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon RakamlarıKira Artış OranıTüfe Artış OranıKira Zam Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi yarın açılıyor
TOKİ Sinop Boyabat'ta okul ihalesi yarın açılıyor
Memurların temmuz 2021 zammı netleşti
Memurların temmuz 2021 zammı netleşti
Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamları belli oldu!
Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamları belli oldu!
Uzmanlarından Altın Yatırımcılarını Sevindiren Müthiş İddia Altın Fiyatları Artıyor Mu?
Uzmanlarından Altın Yatırımcılarını Sevindiren Müthiş İddia Altın Fiyatları Artıyor Mu?
Peşinatsız konut kredisi için QNB Finansbank kampanyasını duyurdu!
Peşinatsız konut kredisi için QNB Finansbank kampanyasını duyurdu!
TOKİ Kütahya Tavşanlı 105 alt gelir gurubu konut başvuruları yarın başlıyor
TOKİ Kütahya Tavşanlı 105 alt gelir gurubu konut başvuruları yarın başlıyor

Popüler Haberler

Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.