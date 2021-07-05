Enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon oranları kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan veriler sonrasında ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladılar.

Yıllık alandayüzde 17,53 olarak açıklayan TÜİK; kira artış rakamlarının yıllık yüzde 14,55 olarak hesaplanacağını duyurdu. Buna göre enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalamasının baz alındığı ve çıkan rakamlara göre belirlenennın Temmuz ayı için yüzde 14,55 olarak hesaplanacağı kaydedildi.

Bir çok alanda yapılacak olan zamları belirleyici etkiye sahip olan enflasyon oranlarını gösteren veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Yapılan duyuruda enflasyonun yıllık olarak yüzde 17,53 olarak aylık olarak ta yüzde 1,94 olarak gerçekleştiği bildirildi.

"KİRA ARTIŞ ORANLARI YILLIK YÜZDE 14,55"

Enflasyon rakamlarını gösteren verilen açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artış oranları da belirlenmiş oldu. TÜFE rakamlarının hesaplandığı ve bu rakamların 12 iki aylık ortalamasının baz alınarak belirlendiği kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 olarak belirlendi.