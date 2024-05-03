Enflasyon verileri sonrası Bakan Şimşek’ten açıklama: “Mayıs’ta tepe noktasını göreceğiz”

TÜİK tarafından Nisan ayına dair enflasyon rakamlarının duyurulması sonrasında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun beklenen şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Şimşek, Mayıs ayında yıllık enflasyon verilerinin tepe noktasına ulaşacağını, ancak bu tarihten sonra ise gözle görülür bir düşüş yaşanacağına dikkat çekti.



Bakan Şimşek, yaz ayları ile birlikte enflasyon rakamlarında düşüş yaşanacağını ve bu düşüşle birlikte geçiş döneminin sonlanacağını ifade etti. Geçiş sürecinin sona ermesi ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirten Şimşek, ekonomide iyileşmenin daha açık bir şekilde görüleceğini ve ardından enflasyonun daha da düşeceğini dile getirdi.