Engelli bireylere ayda 3.147 TL bireysel eğitim desteği verilecek

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sunulan destek eğitimi için aylık bireysel eğitim desteği, 2.421 liradan 3.147 liraya yükseltildi. Ayrıca, grup eğitimi için verilen aylık destek ise 678 liradan 881 liraya çıkarıldı. Katma değer vergisi (KDV) hariç hesaplanan bu destek miktarları, bireysel eğitim ve grup eğitimi alan engellilere sağlanan özel eğitim hizmetlerine bütçe tarafından sunulan desteklerin artırıldığını gösteriyor. Bu adım, engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Özellikle bireysel eğitim alanında yapılan artış, engellilere daha özelleştirilmiş ve etkili bir eğitim sunma hedefini yansıtıyor. Bu gelişme, engelli bireylerin daha iyi eğitim imkanlarına erişimini desteklemeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirilebilir. İşte detaylar...





ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA EĞİTİM DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sunulan destek eğitiminin finansmanı artırıldı. Katma değer vergisi (KDV) hariç olarak, bireysel eğitim desteği 2.421 liradan 3.147 liraya, grup eğitimi desteği ise 678 liradan 881 liraya yükseltildi. Bu değişiklikler, engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını hedefliyor. Daha yüksek destek miktarları, özel eğitim alanında kaliteli hizmet sunumu ve engelli bireylerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu düzenleme, toplumun engelli bireylere eşit ve nitelikli eğitim hakkını sağlama çabasının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Bu değişiklikle birlikte engelli bireylere verilen destek eğitimi için ödenen miktarlarda artış yaşandı. Bireysel eğitim alanında yapılan artış, aylık destek miktarını 2.421 liradan 3.147 liraya çıkardı. Aynı şekilde, grup eğitimi için verilen aylık destek de 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Bu tebliğ değişikliği, özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin daha iyi eğitim imkanlarına erişimini desteklemeyi amaçlıyor. Engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi ve onların daha özelleştirilmiş eğitim hizmetleri alabilmesi için yapılan bu artışlar, hükümetin eğitim alanındaki adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu düzenlemelerin, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacı taşıdığı görülüyor. Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan eğitim desteklerinin artırılması, engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmalarını sağlayabilir ve onların potansiyellerini daha iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olabilir.