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EPDK, 26 Şirkete Lisans Verdi: Enerji Pazarında Önemli Gelişmeler

EPDK, 26 şirkete yeni lisanslar verirken, bazı şirketlerin lisanslarını iptal etti ve süresini uzattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:54
EPDK, 26 Şirkete Lisans Verdi: Enerji Pazarında Önemli Gelişmeler

EPDK'dan Stratejik Lisans Hamlesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son düzenlemeleriyle toplamda 26 şirkete lisans verdi. Bu kapsamda, 2 şirketin lisansı iptal edildi, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisans süresi uzatıldı.

Elektrik Piyasasında Yeni Gelişmeler

EPDK'nın resmi açıklaması Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı ve 4 şirkete üretim lisansı verildi. Ayrıca, elektrik üretiminde faaliyet gösteren 2 şirketin lisansı iptal edilirken, 3 şirketin lisansı sonlandırıldı.

Şarj Ağı ve Petrol Piyasası Lisansları

Yine elektrik piyasasında 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Petrol piyasasında ise, 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı ve 1 şirkete dağıtıcı lisansı tanımlandı. Aynı pazar içerisinde, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

EPDK'nın bu yeni lisans düzenlemeleri, Türkiye'nin enerji ve petrol sektörüne önemli katkı sağlayacak gelişmeler arasında yer alıyor.

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