EPDK 54 Şirkete Yeni Lisanslar Verdi

EPDK, 54 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe önemli bir güncellemeye imza atarak 54 şirkete lisans verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2 şirketin lisans süreleri uzatılırken, 8 şirketin lisansı ise sonlandırıldı.

Resmi Gazete'de Duyuruldu

EPDK'nın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete ise OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı sektörde 8 şirketin üretim lisansları sona erdirildi.

Şarj Ağı ve LPG Lisansları da Verildi

EPDK, elektrik sektörünün yanı sıra şarj ağı işletmeciliği alanında da 6 şirkete lisans vererek elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirdi. Ayrıca, sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı ile 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verilirken, petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı tanımlandı. Bunun yanı sıra, petrol piyasasında 2 şirketin lisans süreleri de uzatıldı.