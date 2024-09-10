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EPDK'dan 14 Şirkete Yeni Lisanslar

EPDK, enerji sektöründe 14 şirkete lisans vererek, dağıtım, üretim ve madeni yağ alanında genişleme sağladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:56
EPDK'dan 14 Şirkete Yeni Lisanslar

EPDK, 14 Şirkete Yeni Lisanslar Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe faaliyet gösteren 14 şirkete farklı alanlarda lisans sağladı. Bu kapsamda dağıtım, üretim, ihrakiye teslimi ve madeni yağ lisansları verildi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İhalelerin sonuçları doğrultusunda, elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen şirketlere toplamda 8 üretim ve 2 tedarik lisansı tahsis edildi.

Üretim Lisansları ve Sonlandırmalar

Ayrıca, bu alanda 9 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 1 şarj ağı işletmecisine de yeni bir lisans verildi. Üstelik 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirilmiş oldu.

Petrol Piyasasında Gelişmeler

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı tahsis edildi. Ayrıca, 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi de uzatılmıştır.

EPDK'nın bu adımları, enerji sektöründeki rekabeti artırmayı ve yatırımcı güvenini pekiştirmeyi amaçlıyor.

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