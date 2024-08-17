EPDK'dan Elektrik Piyasası İçin Önemli Düzenleme

Yeni Düzenleme ile Hisse Devirlerine Onay Zorunluluğu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu düzenlemeye göre, hisse devirlerinde EPDK onayı şartı aranacak.
Resmi Gazete'de Yayımlandı
"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemenin detayları şu şekilde: Yönetmelik Değişiklikleri:
- Yönetmeliğin 57. maddesine eklenen cümlelerle EPDK onayı gerektiren ön lisans devirleri belirlendi.
- (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricindeki ortaklık yapısı değişiklikleri artık EPDK onayına tabi olacak.
- EPDK onayı alınmadan yapılan ön lisans devirleri iptal edilecek.
Yürürlük Tarihi
Yapılan değişiklik, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.