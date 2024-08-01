EPDK'den Doğal Gaz Fiyat Artışı Açıklaması

EPDK'den Doğal Gaz Tarifesinde Fiyat Artışı Açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz alım bedeline yapılan %38'lik zam ile birlikte Türkiye genelindeki konut gaz fiyatlarının ortalama etkisinin %24,4 olduğunu açıkladı.

Yeni Tarifeler 1 Ağustos 2024'te Geçerli Olacak

EPDK'nın yaptığı duyuruda, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz tarifelerinin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından belirleneceği belirtildi. Ayrıca, %33,1 ve %38 oranlarında artışların birim gaz alım bedeline yansıdığı vurgulandı.

Fokratlarda Ortaya Çıkan Artış

EPDK'nın sürece dair ifadeleri şu şekilde: "Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye genelindeki konut fiyatları ortalama %24,4 oranında artmıştır. Yani, 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 liradan 9,4 liraya çıkmıştır."

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında kalan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi dışındaki kullanımlarındaki doğal gaz satış fiyatı ise ortalama %28,7 artış göstererek 11,8 liradan 15,2 liraya ulaşmıştır.

Bu fiyat artışlarının, özellikle konutlarda doğal gaz kullanımını etkileyeceği öngörülmektedir.