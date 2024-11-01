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EPDK, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

EPDK, petrol piyasasında lisans sahiplerine yönelik yeni asgari sermaye koşulları belirledi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:09
EPDK, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

EPDK’dan Yenilikler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol sektöründe lisans sahiplerinin yükümlülüklerini yeniden düzenleyen bir yönetmelik yayımladı.

Asgari Sermaye Şartı

Yayımlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yer aldı. Bu değişiklikle birlikte lisans sahiplerinin, kurul tarafından belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve sürekli kılmakla yükümlü oldukları belirtildi.

Lisansın Sona Ermesi Durumu

Ödenmiş sermaye şartını yerine getiremeyen şirketlerin lisansları iptal edilecek. Böylece piyasanın istikrarı sağlanması hedefleniyor.

Yeni Düzenlemeler

Aynı yönetmeliğin 7. maddesi de güncellenerek, rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için başvuru yapacak tüzel kişilerin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim veya limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekeceği açıklandı.

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