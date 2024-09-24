EPİAŞ ve Verra'dan Karbon Kredisi Ticaretinde İşbirliği

EPİAŞ ve Verra'dan Tarihi İşbirliği

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ve dünya çapında yalnızca en büyük değil, aynı zamanda önemli bir karbon kredilendirme kuruluşu olan Verra, "Karbon Kredisi Ticaret Platformu İşbirliği" konulu bir mutabakat belgesi imzaladı.

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EPİAŞ'tan duyurulan bilgilere göre, bu mutabakat, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma alanında öne çıkan Verra ile Türkiye’nin Enerji Borsası EPİAŞ platformunda onaylı karbon kredilerinin borsa tabanlı ticaretini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir stratejik ortaklık anlamına geliyor.

Kredilerle Sera Gazı Azaltımına Katkı Sağlanacak

Imzalanan anlaşma, Verra'nın onayladığı karbon kredilerinin EPİAŞ platformunda alım satımını mümkün kılacak. Bu kredilerin, sera gazı emisyonlarında doğrulanmış azalmaları simgelediği belirtiliyor. Borsa aracılığıyla yapılacak ticaret, alıcı ve satıcıların organize, verimli ve şeffaf bir piyasa ortamından faydalanmasını sağlayacaktır.

Farkındalık Artırıcı Atölye Çalışmaları

Ayrıca, EPİAŞ, gönüllü karbon kredisi ticaretine yönelik attığı adımda Verra ile işbirliği içerisinde potansiyel piyasa katılımcılarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla atölyeler düzenleyecektir. İlk borsa tabanlı gönüllü karbon kredisi ticaretinin ise önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

EPİAŞ Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, bu çabaların dünyada gönüllü karbon kredilerinin ilk borsa tabanlı ticaretini sağlama hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti ve "Bu, karbon kredisi düzenleyen kurumların kayıt sistemleri ile entegre, ticarete konu kredilerin varlığını doğrulayan bir merkezi karşı taraf hizmeti anlamına geliyor. Bu adım, çevresel piyasalardaki ürün çeşitliliğini artıracak ve piyasa katılımcılarına Verra kredilerine erişim sağlayacaktır." dedi.

Verra'dan Olumlu Yorumlar

Verra İcra Kurulu Başkanı Mandy Rambharos da, işbirliğinin alıcıların kaliteli karbon kredilerine erişimini genişletme misyonu açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "EPİAŞ'ın platformuna Verra onaylı kredileri entegre ederek, Türkiye'nin gönüllü karbon piyasasının güvenilirliğini artırmayı ve eğitim atölyeleriyle daha fazla katılım sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca bu işbirliğinin piyasalar ve Türkiye'deki iklim eylemi üzerinde olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.