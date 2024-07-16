Erdoğan'ın kararı merakla bekleniyor :En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme!

AK Parti yetkilileri, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam için üç alternatif içeren mali raporu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan seçenekler doğrultusunda kararını dün akşam verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak.

Kök maaşı 7 bin 829 lira ve altında olan emekliler zam alamayacakken, 7 bin 829 lira üzerinde maaşı olan emeklilere kısmi zam yapılacak. Bu durum, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan yaklaşık 1,6 milyon emeklinin temmuz ayında 'sıfır zam' almasına neden olacak. Emeklilerin gözü, yapılacak düzenlemelerde.

Masadaki en güçlü ihtimal, en düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye çıkarılması. Bu formül kabul edilirse, aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti 17 milyar TL ve yıllık maliyeti ise 34 milyar TL olacak. Bir diğer seçenek ise en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması. Bu durumda aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5,5 milyar TL, 6 aylık maliyetin 30-32 milyar TL ve yıllık maliyetin 60-64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine sunulan alternatifler doğrultusunda en düşük emekli maaşına yapılacak zammı bugün açıklaması bekleniyor. Yapılacak zam oranı ve düzenleme, emeklilerin ekonomik durumunu yakından etkileyecek. Özellikle en düşük maaşı alan emekliler, yapılacak düzenlemelerle nefes almayı umut ediyor.

