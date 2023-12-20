Erik ve kiraz kilogram fiyatıyla çeyrek altına rakip oldu

Erik ve kiraz fiyatları altın fiyatlarına resmen rakip oldu! Günden güne artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERİK VE KİRAZ ALTINA RAKİP OLDU

Kayseri ilinde yaz mevsiminde tercih edilen erik ve kiraz meyveleri satılmaya başlandı. Hamile kadınların ve yaşlıların aradığı meyvelerin kilogram fiyatları 3 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yurt dışında yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz, şeftali gibi meyveler bu sezonda resmen altın fiyatlarıyla yarışıyor. Manavcılık yapan Ekrem Kanarya konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Aşerenler için meyve getiriyoruz. Mevsim dışı meyveler için eşler günün her saati bu meyveleri arıyor. Aşeren kadınlar genel olarak kayısı, kiraz, erik, çilek gibi meyveleri bulamadıkları için buradan alabiliyorlar. İşletmemiz kapalı bile olsa kadınların aşermesi durumlarında işletmeyi açıp satabiliyoruz.





3 tane erik 160 TL, kilogram fiyatı 3 bin 200 TL, Kirazın 6 tanesi 195 TL, kilogram fiyatı 3 bin TL, Türkiye genelinde ürünleri temin etmek zor oluyor. Bu sebeple yurt dışından getiriyoruz. Yurt dışından gelen ürünler dönemine göre daha pahalı satılıyor. Fiyat pahalılığı sebebiyle alamayan veya vazgeçen oluyor. Aşerenler için bu meyveleri getirmek gerekiyor. Genel olarak talepler akşam iş yeri kapandıktan sonra geliyor. Gereken durumlarda iş yerimizi açıp aşeren kadınların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün ürünlerde yaşanan artışlar kış aylarında zor bulunan meyvelerde de artış olmasına sebep oldu. Bu sebeple fiyatlar normal fiyatlara göre farklı.' Meyvelerden almaya gelen vatandaş Fatih Abaylı da erik fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getirdi ve eriğe yapılacak yardımın en mantıklısı olacağını söyledi.