Erik ve kiraz kilogram fiyatıyla çeyrek altına rakip oldu

Bu meyveleri yemek resmen hayal olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Erik ve kiraz kilogram fiyatıyla çeyrek altına rakip oldu
Yayın Tarihi:

Erik ve kiraz fiyatları altın fiyatlarına resmen rakip oldu! Günden güne artıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERİK VE KİRAZ ALTINA RAKİP OLDU

Kayseri ilinde yaz mevsiminde tercih edilen erik ve kiraz meyveleri satılmaya başlandı. Hamile kadınların ve yaşlıların aradığı meyvelerin kilogram fiyatları 3 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yurt dışında yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz, şeftali gibi meyveler bu sezonda resmen altın fiyatlarıyla yarışıyor. Manavcılık yapan Ekrem Kanarya konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Aşerenler için meyve getiriyoruz. Mevsim dışı meyveler için eşler günün her saati bu meyveleri arıyor. Aşeren kadınlar genel olarak kayısı, kiraz, erik, çilek gibi meyveleri bulamadıkları için buradan alabiliyorlar. İşletmemiz kapalı bile olsa kadınların aşermesi durumlarında işletmeyi açıp satabiliyoruz. 

yaz meyve fiyatları altınla yarışıyor

3 tane erik 160 TL, kilogram fiyatı 3 bin 200 TL, Kirazın 6 tanesi 195 TL, kilogram fiyatı 3 bin TL, Türkiye genelinde ürünleri temin etmek zor oluyor. Bu sebeple yurt dışından getiriyoruz. Yurt dışından gelen ürünler dönemine göre daha pahalı satılıyor. Fiyat pahalılığı sebebiyle alamayan veya vazgeçen oluyor. Aşerenler için bu meyveleri getirmek gerekiyor. Genel olarak talepler akşam iş yeri kapandıktan sonra geliyor. Gereken durumlarda iş yerimizi açıp aşeren kadınların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün ürünlerde yaşanan artışlar kış aylarında zor bulunan meyvelerde de artış olmasına sebep oldu. Bu sebeple fiyatlar normal fiyatlara göre farklı.' Meyvelerden almaya gelen vatandaş Fatih Abaylı da erik fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getirdi ve eriğe yapılacak yardımın en mantıklısı olacağını söyledi. 

Öne Çıkanlar
İşi gücü bırakan ŞOK'a koşacak! Bu ürünler yarı fiyatına düştü: Bitmeden yetişin! İşi gücü bırakan ŞOK'a koşacak! Bu ürünler yarı fiyatına düştü: Bitmeden yetişin!
Dolar kurunda kıyamet senaryosu! 40 TL için hazırlanın... O tarihte değişiyor Dolar kurunda kıyamet senaryosu! 40 TL için hazırlanın... O tarihte değişiyor
2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar! 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar!
Çok Okunanlar
ÖTV zamlı yeni sigara fiyatları belli oldu ÖTV zamlı yeni sigara fiyatları belli oldu PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı Fiat'tan bütçe dostu iki model! Peynir ekmek gibi satılacak Fiat'tan bütçe dostu iki model! Peynir ekmek gibi satılacak 400 TL indirimli çeyrek altını duyan kapıda kuyruk oldu 400 TL indirimli çeyrek altını duyan kapıda kuyruk oldu İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu Bakanlık yardım kesesini açtı! Kimlik numarasına göre 5.097 TL ödenecek kişilerden biri olabilirsiniz! Bakanlık yardım kesesini açtı! Kimlik numarasına göre 5.097 TL ödenecek kişilerden biri olabilirsiniz!