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Erken emeklilik artık hayal değil! Yaş şartı bertaraf edildi: Kadın ve erkekler buna göre emekli olacak!

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Erken emeklilik artık hayal değil! Yaş şartı bertaraf edildi: Kadın ve erkekler buna göre emekli olacak!
Erken Emeklilikte Yeni Düzenlemeler Geliyor: Erkek ve Kadınlar İçin Yaş ve Prim Şartları Değişiyor! İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), erken emeklilik reformu için önemli çalışmalara başlıyor. 1 Ekim tarihinde Meclis'in yeniden mesaiye dönmesiyle birlikte ikinci torba yasa için harekete geçilecek. Bu yeni torba yasa, emeklilik sistemini etkileyecek önemli değişiklikleri içermesi planlanıyor. Erken emeklilikle ilgili yeni yaş ve prim şartları getirilerek, emeklilik süreci üzerinde önemli iyileştirmeler yapılacak.

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Bağ-Kur kapsamında bulunan milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeler, öncelikli olarak ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek bir çalışma üzerinde çalışıyor. Böylece, Bağ-Kur'lular da SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli olma imkanına kavuşacaklar.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte emekli maaşları ve prim şartlarındaki değişikliklerin yanı sıra, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda da adımlar atılacak. EYT'li kadın sigortalılar için emekli olma şartı 20 yıl (7200 gün), erkekler için ise 25 yıl (9000 gün) olarak belirlenmişti. Ancak yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne düşecek ve böylece cinsiyet eşitliği sağlanmış olacak.

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Ayrıca, emeklilik sisteminde gerçekleşecek ikinci önemli reform, ev kadınları ve anneleri ilgilendiriyor. Mevcut durumda, ev kadınlarından isteğe bağlı sigorta primleri alınırken, yeni düzenlemeye göre devlet bu primlerin 3'te 1'ini karşılayacak. Bu destek için Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor ve gelirleri petrol ve doğal gaz rezervlerinden sağlanacak.

Diğer bir düzenleme ise annelerin emeklilik yaşlarını çocuk sayısına göre esnetmeyi hedefliyor. Yapılacak çalışmalarla annelerin yaş şartından indirim yapılacak ve çocuk sayısına göre prim eklenerek emeklilik süreci kolaylaştırılacak. Bu düzenlemelerle birlikte annelerin de uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle bakıcı desteği gibi yeniliklerle desteklenmesi planlanıyor.

Tüm bu değişikliklerin, TBMM'nin ikinci torba yasa görüşmeleri kapsamında belirlenmesi bekleniyor. Emeklilik sistemine getirilecek reformlarla, milyonlarca kişi için emeklilik yaşının ve prim şartlarının daha erişilebilir hale gelmesi ve sosyal güvenlik sistemine daha kapsayıcı düzenlemelerin eklenmesi hedefleniyor.

Ekonomi
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